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Ekonomi SÜ öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor
Ekonomi

SÜ öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:46:00 -
SÜ öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Sabancı Üniversitesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmekte. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacak.İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri
İlan Tarihi : 19.11.2021
İlana Son Başvuru Tarihi : 03.12.2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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