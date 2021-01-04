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Kadın - Aile Su muhallebisi nasıl yapılır? | Su muhallebisi tarifi
Kadın - Aile

Su muhallebisi nasıl yapılır? | Su muhallebisi tarifi

Kolay muhallebi tarifi | Büyük annelerimizin yaptığı son derece hafif bir tatlı olan su muhallebisi hem pratik hem de son derece leziz tarifler arasında yer alıyor. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? | Su muhallebisi gerekli malzemeler | Denenmiş su muhallebisi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 01:06:00 -
Su muhallebisi nasıl yapılır? | Su muhallebisi tarifi

Büyük annelerimizin, annelerimizin hazırladığı nefis tariflerden birini öğrenmek istiyorsanız bu tatlı tam size göre…

Su muhallebisi tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı mısır nişastası
  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker

Su muhallebisi nasıl yapılır?

Hazırlaması son derece kolay olan bu tatlıyı meyveler, kuruyemişler ya da gül suyuyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Tüm malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın.

Ardından ocağın altını açık ve muhallebi pişine kadar devamlı olarak karıştırmayı sürdürün.

Muhallebi kaynadıktan birkaç dakika sonra ocağın altını kapatın.

Kaseleri ıslatın ardından suyunu süzdürün.

Muhallebiyi kaselere bölüştürün.

Tatlınız oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın.

Su muhallebisini 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Kaseleri ters çevirin ve muhallebiyi servis tabağına alın.

Tatlınızı arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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