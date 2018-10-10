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Su kuyusunda korkunç ölüm! Kurtarılamadı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, içi boş olan 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çiftçi Arif Demir (63), tüm müdahalelere kadar kurtarılamadı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:57
Su kuyusunda korkunç ölüm! Kurtarılamadı

Manisa Gördes'in kırsal Balıklı Mahallesi'nde çifçilik yapan Arif Demir, bugün sabah saatlerinde koyunlarını otlatmaya çıktı. Demir, mahalle merasının yakınlarına geldiğinde, 12 metre derinliğinde, 1,30 metre genişliğindeki içi boş, taş örme su kuyusunu farketmeyip, düştü. Demir, yörede koyunlarını otlatan çoban Ethem Özbakan tarafından yaralı olarak bulundu. Özbakan'ın durumu bildirdiği mahalleli aracılığıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. 2 saat süren çaba sonucunda Demir, kuyudan güçlükle çıkarılıp, Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Elektrik mücadelesinin sembolü olmuştu

Demir, Balıklı Mahallesi'nin hayvancılığın gelişmesiyle birlikte cazibe merkezi haline gelen 40 hanede 150 kişinin yaşadığı Çambeyli mevkiine 20 yıl boyunca elektrik verilmemesini, 2016 yılı Ekim ayında yöneticilere çakmaklı protestoda bulunmuş, mücadelenin sembolü haline gelmişti. Çambeyli, geçen yıl elektriğe kavuşmuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:57
  1. Manisa
  2. Gördes
  3. Su kuyusuna düşüp öldü
  4. Arif Demir
  5. korkunç ölüm

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