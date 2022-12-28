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Yerel Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yerel

Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:12:00 -
Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 06 BM 1006 plakalı otomobil, Kaman-Bala kara yolu Aşağışeyh köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü ile A.Ç. ve Ö.B. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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