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Yerel Su kanalına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Yerel

Su kanalına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 10:32:00 -

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Baş (22) idaresindeki 55 AJP 628 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada, araç sürücüsü Yunus Emre Baş ile yanında bulunan Celil Boğa (22) ve Oğuzhan Uzun (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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