Su kanalına çarpan otomobil ter döndü: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonar devrilip ters dönerek durabilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Osman C. (36) yönetimindeki otomobil, Gözpınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Alparslan C. (5), Göktuğ C. (3), Okan O. (31) ve Necdet S. (15) yaralandı. Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Okan O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.