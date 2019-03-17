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Su kanalı çöpten geçilmiyor

Eskişehir’de su kanalına atılan çöpler çevre kirliliğine sebep olurken, insan sağlığını da tehlikeye atıyor.

17 Mart 2019 Pazar 12:35
Su kanalı çöpten geçilmiyor

Eskişehir’de su kanalına atılan çöpler çevre kirliliğine sebep olurken, insan sağlığını da tehlikeye atıyor.


Eskişehir’de Sazova, Çamlıca, Ertuğrulgazi ve Yeşiltepe mahallelerini birbirine bağlayan su kanalı, atılan çöpler nedeniyle adeta mikrop yuvasına döndü. Bakım ve temizlik çalışmaları yapılmayan kanala atılan çöpler insan sağlığı, kanalda yaşayan canlılar ve çevre açısından ciddi tehlike arz ediyor. Su kanalının içerisinde hayvan ölüleri, plastik şişeler, alkol şişeleri, poşetler ve araba lastikleri gibi birçok çevre kirliliğine neden olan atık madde bulunuyor.



“İki kamyon çöpün altından 10 yaşında bir çocuğumuzu çıkardık”


Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, kanalda köpek ölüsünden koyun ölüsüne kadar birçok hastalık saçan atık maddenin bulunduğunu söyleyerek, “Ne göze ne de sağlığa hitap etmeyen bir durumdayız. Her yıl burada dünya kadar cenaze veriyoruz. Bunun yaşı çok önemli değil. Bunun haricinde Ertuğrulgazi, Sazova ve Uluönder mevkilerinden gelen kanal pislikleri burada birikiyor. Yaklaşık 2 yıl önce iki kamyon çöpün altından 10 yaşında bir çocuğumuzu çıkardık. O günden sonra bütün resmi kurumlara başvurduk. Kapansın demedik ama hijyenik olsun dedik. Ne kapattırabildik ne de temizlik yaptırabildik. Önümüz yaz, havalar ısınmaya başladı. Pisliği, sineği ve kokusu hat safhada. Burasının temizliğini ivedilikle yapmalılar. İnsan sağlığını tehdit ediyor. Köpek ölüsü, hayvan ölüsü artık insanları geçtik bunları topluyoruz. Koyun ölüsü, kedi ölüsü, ciddi bir hastalık saçıyor. Bunları belediyeye toplattım, kepçelerle aldılar. Herkesi göreve davet ediyorum” diye konuştu.



"Burası perişan halde"


Oluşan koku ve manzaradan çok rahatsız olduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz ise, kanalın acilen temizlenmesi veya kapatılması gerektiğini belirterek, “Bizim bu kanal çok felaket yani. Sinekler böyle çöplük, felaket. Görüntü aynı devam burada. Devamlı burası böyle tıkanıyor, perişan halde. Burada kavaklar var, ağaçlar var, suyun kenarında bize çok etkisi oluyor. Burada bunun düzelmesi lazım veya kapalı olması lazım bunun. Rahatsızız biz burada. Sinek oluyor, koku oluyor. Baksanıza görüyorsunuz. Kamışları gördünüz karşıda aşağılarda öyle, aşağı doğru gitseniz yine aynı. Değişen tarafı yok, burası böyle ileriye kadar böyle” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:35
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