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Su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su istemek bahanesiyle evine girdiği 84 yaşındaki kadını döverek gasp eden zanlı, Eskişehir'deki evinde yakalandı.

19 Şubat 2019 Salı 17:49
Su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, N.B.'yi (84)  su isteme bahanesiyle girdiği evinde dövüp, 76 TL'sini gasbeden Burhan Ö.(33), Eskişehir'deki evinde yakalandı.

Olay, önceki gün İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan N.B.'ye ait evde meydana geldi. N.B.'nin evde yalnız olduğu sırada kapıyı çalan bir kişi su istedi. Yaşlı kadın su getimek için mutfağa yöneldi. Bu sırada içeriye giren saldırgan, N.B.'yi döverek, evde para ya da altın olup olmadığını sordu. Olumsuz yanıt alınca da masanın üzerinde bulunan 76 TL'yi alıp, kaçtı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan Burhan Ö. olduğu belirlendi. Polis, Burhan Ö.'nün Eskişehir'deki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhan Ö.'nün üzerinden  M.A. adlı bir kişiye ait pasaport çıktı.

2 Şubat günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'nde bulunan M.A.'nın evine girip, 5 altın yüzük ile pasaportu çaldığı tespit edilen Burhan Ö., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:49
  1. Eskişehir
  2. Kocaeli
  3. Gölcük
  4. Yaşlı kadına gasp
  5. gözaltı

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