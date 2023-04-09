Şu işe bakın! Milli futbolcu Orkun Kökçü’ye dev talip...

Gerek milli takımda gerek ise Hollanda liginde fırtına gibi esen milli futbolcu Orkun Kökçü’nün performansı İngiliz kulüplerinin de dikkatini çekti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal Orkun’u kadrosuna katmak için yaz transfer dönemini bekliyor.

Hollanda ekibi Feyenoord’la ligde şampiyonluğa koşan Orkun Kökçü gösterdiği performans ile göz dolduruyor. A Milli Takım’ın maçlarında da oynadığı futbol ile büyük beğeni kazanan Kökçü için talipler adeta sıraya girdi. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Feyenoord’un kaptanlığını üstlenen Kökçü için transfer haberleri peş peşe geldi.

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal'in gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmak için kolları sıvadığı ve bu doğrultuda milii futbolcu Orkun'u da listesine aldığı kaydedildi. Daily Express'te yer alan habere göre Londra ekibi, Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'yü yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. Haberde, Arsenal'in A Milli Takım orta sahası için sezon sonunda Feyenoord'un kapısını çalacağı belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 37 maçta görev yapan Orkun, 12 gol, 3 asistle takımına büyük katkı verdi. Orkun'un formasını giydiği Feyenoord, Hollanda Ligi Eredivisie'de bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Ajax'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor. Tgrthaber'e göre;

Feyenoord ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

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