  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 150 yıllık tarihi hizarda incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:03:18 -
Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 150 yıllık tarihi hizarda incelemelerde bulundu.


Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Oysu köyünde bulunan Yayla Mevkii-Hisarönü, Dipalan, Küçükalan, Çağıllı, Ağaroluk ve Ali Kayası mevkilerine ziyaret gerçekleştirdik. İlçemizdeki Kesömer’in ağılı mevkinde bulunan yaklaşık 150 yıllık olduğu söylenen su ile çalışan hizarı (Orman ürünü kesim yeri) inceleme fırsatı bulduk. O dönemdeki teknoloji ile orman ürünlerinin nasıl işlendiği hakkında bu tarihi hizar bizlere çok ilginç bilgiler öğrenmemizi sağladı. Orman ile ekmeğini kazanan 150 yıl önceki vatandaşlarımızın bugüne kadar ayakta kalan bu yapıdaki hayat mücadelesi gözümüzde canlandı. Bu yapının bölge turizmine kazandırılması için gerekli çalışmayı yapacağız. Altıntaş ilçemiz, yayla turizmi ve yörük kültürünün yanı sıra, ciddi bir orman varlığına sahip. Bu varlığın asırlar önce de ciddi bir geçim kaynağı olduğunu bu yapıyla görmüş olduk’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı