Su için hem de bol bol su için



Terliyken su içilmemesi gerektiği düşüncesi yanlış.. Son elli yıldır herkes annelerinin “aman terliyken su içme..” telkinleriyle büyüdü. Havalar ısındı. Önümüz yaz.. Ama artık anneler çocuklarına böyle demiyor. Terliyken de, spor yaparken de, tempolu yürürken de bol bol su için. Yaşadığınız sıvı kaybı, çabuk yorulma, kramp ve bacak ağrıları, sinirlilik ve mide bulantısı yapar. Bu kaybı zamanında giderin.

Sıcak havalara bağlı olarak vücuttan çıkan terin, potasyum ve sodyum gibi vücuda faydalı mineralleri de beraberinde götürüyor. Terle birlikte sıvı kaybeden vücudun kalp ve damar sistemi zorlanıyor. Bedenin iç ısısı güvenli bir seviyeden de sapıyor. Onun korunması gerekiyor.

Saatte 1 litre sıvı kaybedersiniz

Vücuttaki sıvı kaybı, performansı da olumsuz olarak etkiler. Onun için su içilerek veya benzeri sıvı alınarak, daha fazla enerji, güç ve dayanıklılık, daha serin bir vücut, daha uzun ve yüksek performans, sonraki aktivite için vücudun daha çabuk toparlanması sağlanabilir. Ayrıca bir miktar tuzlu ayran veya şekerli içecek de performansınıza katkı sağlayacaktır.



Oyun oynarken susayan çocuklarınızın su içmek isteğini engellemeyin. Kendiniz de spor yaparken terliyken su kaybınızı telafi edin. Ayrıca spor, tempolu yürüyüş öncesi su içilmemesi, daha çok susamaya yol açar.

Doğru sıvı alımı, az miktarlarda ancak sık sık içilerek yapılır. Eğer aldığınız sıvı serin olursa, içmek daha zevkli gelir. Vücudun o ortamda saatte 1 litre kadar suya ihtiyacı olabilir.

Sıvı kaybının olumsuzluklarının önüne geçmek için terliyken de su içilmelidir. Suyla beraber vücudun kaybettiği elektrolit ve enerjiyi de yerine koyacak türde maddelerin alımı çok daha faydalıdır. Mesela bir miktar tuzlu ayran veya şekerli içecekler gibi.

Sıvı kaybı belirtileri yoğunlaştığında yürüyüşü bırakıp, serin ve gölge bir yerde dinlenin. Soğuk değil, serin sıvı için..



Bebek ve çocukların bağışıklık sistemi erişkinlere göre daha zayıf.. Besin kaynaklı kusma ve ishallere daha duyarlı. Yaz sıcaklıkları ciddi sıvı kayıplarına ve buna bağlı rahatsızlıklara yol açabilir.. Su içmek, yoğurt gibi mayalanan süt ürünlerini cacık ve ayran şeklinde tüketmek terle kaybolan minerallerin başta sodyum olmak üzere yerine konmasında büyük önem taşıyor..

Aşırı terlemeden artık 1 günde kurtulmak mümkün

Obezite, diyabet ve tiroid bezi hastalıklarının seyrinde aşırı terleme sıklıkla görülmektedir. Altta yatan başka bir hastalık yoksa, aşırı terlemeden bir günde kurtulmak mümkün..



ETS olarak tanımlanan bir ameliyat uzun yıllardır başarıyla uygulanmakta.. Avuç içi ve koltuk altı ter bezlerine "terleme" uyarısını götüren sempatik sinir dalları, göğüs kafesi içine kapalı (endoskopik) yöntemle girilerek devre dışı bırakılıyor ve terlemenin önüne geçiliyor.

Terleme şikayeti daha ameliyat sırasında ortadan kalkıyor. Fakat orta-uzun vadede sırt, göbek çevresi ve ayaklarda terleme artabilmekte.

Ph değeri yüksek suyu içmek gerekiyor

İçtiğimiz suyun miktarı kadar, niteliği de çok önemli. Nitelik ph değerinde gizli. Çünki, vücudumuzun bir ph dengesi vardır. Onu 7.45 düzeylerinde tutmamız gerekmektedir. Kanser hücreleri vücutta düşük ph seviyesinde çoğalmaktadır. Ph bir sıvının asidik veya bazikliğini gösteren bir ölçüdür. Ph değeri 0-14 arası bir rakamla belirtilir. Vücut için yararlı olan Ph 7’nin üzerinde olan sudur.

Suyun ph’ı ne kadar yüksek ise içinde o kadar fazla oksijen bulunur. İçtiğiniz suyun ph değeri pet şişe veya damacana etiketinde minicik minicik yazılmıştır. Çok dikkatle ararsanız mutlaka bulursunuz. Ph değeri 8’in altında olan suyu tavsiye etmeyiz..