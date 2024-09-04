Şu hale bakın! Dürbünü ters takan yarbay ordudan atıldı

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dürbünü ters takılmış bir silah ile atış yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan USS John S. McCain savaş gemisinin komutanı Cameron Yaste'yi "güdümlü füze destroyerine komuta etme kabiliyetine olan güvenini kaybettiği" gerekçesiyle görevden aldı.

ABD Donanması'nda bulunan USS John S. McCain'in kumandanlığını yapan Yarbay Cameron Yaste, ters taktığı dürbünlü fotoğraftan 4 ay sonra görevinden alındı. Nisan ayında dünya çapında büyük alay konusu olan fotoğrafta Yarbay Yaste, geminin güvertesinde elinde M-4 tüfeği ile ateş ederken tüfeğe bağlı dürbünün ters olması dikkat çekti.

ABD Donanması, Yaste'nin şu anda Umman Körfezi'nde konuşlandırılmış olan güdümlü füze muhribine komuta etme yeteneğine olan güvenini kaybetmesi nedeniyle görevden alındığını söyledi.