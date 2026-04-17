Okur Postası
Su, geleceğin en büyük silahı olacak...

Gazetemiz okurlarından Neslihan Yıldırım / İstanbul 'Su, geleceğin en büyük silahı olacak...  ' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Bugüne kadar ABD/ Batı ve küresel sermaye, oligarklar doğalgaz, petrol için Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiler. Petrol ve doğal az için bölgede “Kontrollü Kaos” ortamı ürettiler. Artık petrol ve doğalgaz için değil, Su içinde karıştıracaklar. Özellikle Fırat ve Dicle’nin suyuna çökmek için durmayacaklar.  

Bugün ABD’ye hizmet eden “iki bin” düşünce kuruluşu var. ABD’nin beyni olan bu düşünce kuruluşlarında yüzlerce uzman ve öğrenci çalışmaktadır. ABD’nin dünya genelinde veya dünyanın belli bir bölgesinde uygulayacağı bir projenin ön araştırmasını yapıp detaylı rapor hazırlamaktadır. Sonra da  ABD’de yönetimine gönderiyorlar. Bir yerde kültür mü değişecek, darbe mi yapılacak , petrol ve doğalgaz mi ele geçirilecek, bir örgüt mü kurulacak, bir devlet mi bölünecek, bir ideolojiye mi yönlendirilecek işte  bu düşünce kuruluşları ön detaylı araştırma yapıp uygulanacak planı rapor haline getirip, devlete sunar. ABD yönetimi kafasına göre plan yapmaz! Mesele Trump’ın politikaları değil, mesele düşünce kuruluşlarının araştırmalarıdır. Düşünce kuruluşları planı rapor hâline getirir, Trump uygular. Trump gider, başkası gelir ama politika değişmez!  

 

Biz konumuza dönelim.. Gelin ABD için çalışan düşünce kuruluşlarının hazırladığı raporlarından birini örnek verelim.  

Düşünce kuruluşu su üzerine bir araştırma yapıp hem İsrail’e hem de ABD’ye rapor veriyor. Rapora göre, 2040 yılına doğru Orta Doğu başta olmak üzere birçok yerde su sıkıntısı çekilecek. Elinde bulunan su rezervleri yüzünden Türkiye üzerinden savaş çıkabilir. Fırat ve Dicle elimizdeki en büyük koz diyebilirim. Böylece Orta Doğu coğrafyasından su savaşlarına sahnesi olması kaçınılmaz. Petrolün alternatif bulabilirsiniz ama suyun yerine alternatif bulamazsınız. Orta Doğu’da sadece petrol ve doğalgaz mücadelesi yok, su mücadelesi de var. Akdeniz’deki mücadelesi buna en güzel örnek diyebilirim. Doğu Akdeniz’de de büyük mücadele söz konusu. Orta Doğu’daki temel savaşın bir nedeni de su. Coğrafyamızdaki savaşın nedenini petrol ve doğalgaz olduğun bilsek de, gizli bir amacı da su. Düşünce kuruluşların raporlarına göre Fırat ve Dicle sularımızı kontrol altına almak istiyorlar. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres İsrail’den bahsederken bir açıklamasında, “İsrail’in nüfus artıyor, suyu üretmek için imkân yapmaksak bu kez su için savaşacağız” açıklaması yapmıştı. Bu her şeyi özetleyen nitelikte. İleride artacak su sıkıntısı, savaşların sebebi olacak. NATO ve ABD, Orta Doğu’yu bu sefer petrol ve doğalgaz için değil, su için işgal edecek. Yine “Böl, Parçala, Yut” taktiğini artık su savaşları için  kullanacaklar. Petrolü kontrol etmek için düşünce kuruluşlarına araştırmalar yapıp, planlar hazırlatanlar, suyu kontrol etmek için bir plan hazırlatmayacaklar mı sandınız? Yine hazırlatacaklar.  

 

Türkiye’nin en büyük kozu Fırat ve Dicle’nin sularıdır. Bir silah kadar etkilidir.  

Düşünce kuruluşları yüz yıl sonrasını hesap ederek, şeytanca çalışıyorlar. Dünya Bankası eski Başkan Yardımcısı İsmail Serageldin de “Bundan sonraki savaşlar su yüzünden çıkacak, petrol için değil” demişti. İsrail bölgede su için kavgayı büyütüyor. İsrail, Filistin’i sadece tanrı istiyor diye işgal etmedi, su kaynaklarını da sahip olmak için Filistin’in topraklarına el koydu... Türkiye’nin Güneydoğu sondaki terörün en büyük sebeplerinden birinin su kaynaklı olduğunu biliyor muydunuz? PKK su savaşlarında kullanıldı. Dicle ve Fırat’ı bünyemizde bulunduran Güneydoğumuz ileride dünyanın en büyük su savaşlarının merkezlerinden biri hâline gelecek. Suriye’deki iç savaş ve çatışmaların sebeplerinden birisi de su olmaktadır. 

Rusya ve Ukrayna savaşın temel nedeni de sudur. Rusya akarsu ve yer altı sularının ele geçirmek istemesi. Ukrayna akarsu bakımından zengin bir ülke. En önemli akarsu Karadeniz’e dökülen, üzerinde hidroelektrik santraller ve göller bulunan Dinyeper Nehri’dır. Rusya Ukrayna’daki su kaynaklarına hâkim olmak, stratejik tehdit aracı olarak kullanmak istiyor. Hem şimdi hem de geleceğin en stratejik silahı olacak. Su, geleceğin en büyük silahı olacak....  

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere..
Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı
Gündem

Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 sil..
Son dakika! Okul saldırısında ölü sayısı yükseldi
Gündem

Son dakika! Okul saldırısında ölü sayısı yükseldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseld..
