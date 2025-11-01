  • İSTANBUL
Yerel Su dolu çukurda yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Su dolu çukurda yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

DHA
Antalya Serik'te 71 yaşındaki Emine Aşçı, tarladaki 4 metre derinliğinde suyla dolu çukurda ölü bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi’nde tarlada bulunan su dolu çukurda bir kadının cesedi bulundu. Şatırlı Mahallesi'ndeki tarlada 4 metre derinliğinde, 40 metre uzunluğundaki su dolu çukurda, saat 14.30 sıralarında ceset görenler, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler cansız bedeni sudan çıkardı. İnceleme sonrası Emine Aşçı'ya ait olduğu belirlenen cansız beden otopsi için Antalya Adliye Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

