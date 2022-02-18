Su diyeti nasıl yapılır? Dr. Hamit Çelik'ten öneriler

Su diyeti nedir?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor.

Su diyeti nedir nasıl yapılır?

Dr. Hamit Çelik’in yaklaşık 7 binin üzerinde hastasına uyguladığı ve buradan elde ettiği verilerle hangi hastalıklara iyi geldiğini saptadığı su diyeti, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerde iyi sonuçlar veriyor. Kronik rahatsızlıkların yanı sıra migren, fibromiyalj, bağırsak hastalıkları ve reflü gibi şikayetleri olan hastalar da su diyetinden fayda görebiliyor. Dr. Hamit Çelik’e göre bu hastalıklar bir ay boyunca yapılan su diyetiyle ortalama yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyor.

Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor

Dr. Hamit Çelik su diyeti nasıl yapılır?

Su diyeti, temelde hastanın susadığı miktar kadar su içmesi ve yanında takviye edici bir besin ile beslenmesi anlamına geliyor. Bu diyetin, birkaç gün sadece su içilerek yapılan su orucuyla da karıştırıldığını söyleyen Dr. Çelik, takviye besin seçimini hastanın yaptığını ancak bazı durumlarda doktorun da yönlendirebildiğini ifade ediyor. Seçilen takviye besin bir ay boyunca sınırsız yenebiliyor. Ek olarak çay ve kahve sınırsız olarak tüketilebiliyor.

En az 30 gün yapılan su diyeti en fazla 120 gün yapılabiliyor. Bu diyetin, henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Hamit Çelik, diyeti uygulama sürecinin kesinlikle bir hekim tarafından takip edilmesi gerektiğini de söylüyor.

Su diyeti niçin yapılmalı?

Vücuttaki toksik maddelerin atılması için ideal olan su diyeti, vücutta biriken ağır metalleri atmak için de yapılmalı. Bu diyeti hastalarına özellikle ağır metalleri vücuttan atılmasını sağlamak için uyguladığını söyleyen Dr. Hamit Çelik, kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlarla fayda görmemiş hastaların da bu diyeti uygulaması gerektiğini söylüyor.

Su diyeti hangi hastalıklara iyi geliyor?

Su diyeti özellikle kronik rahatsızlıklara iyi geliyor. Migren hastalarında olumlu sonuçlar elde ettiğini söyleyen Dr. Hamit Çelik, özellikle 60 yaş üzerindeki fibromiyalji hastalarının su diyetinden oldukça fayda gördüğünü sözlerine ekliyor. Bunun yanı sıra, horlama, alerjik astım, egzama, sivilce, cilt lekeleri, reflü, gastrit, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi hastalıklara iyi gelen su diyeti, menopoza giren kadınların bu dönemi daha rahat geçirmesini de sağlıyor.

Su diyetini kimler yapabilir?

Su diyetinin hekim kontrolünde yapılması gerektiğinin birçok kez altını çizen Dr. Hamit Çelik, bu diyet uygulanırken vücuttan ağır metal atılması sebebiyle organların yorulabileceğini hatta bilinçsiz yapılırsa organ yetmezliğine bile neden olabileceğini söylüyor. Geniş bir yelpazesi olan su diyeti, her hasta için farklı şekilde uygulanıyor. Örneğin, boyu 160 cm olan ve 65 kilo olan bir hasta için ek besin olarak ekmek verilirken; ciddi kilo problemleri olan hastalar için ekmek yerine sebze ağrılıklı takviye gıdalar veriliyor. Ayrıca insülin direnci olan ve diyabet hastaları için daha farklı bir diyet programı uygulanıyor. Normal kilonun altındaki hastaların ise bu diyeti uygulaması uygun bulunmuyor.

Su diyetinde insülin direnci

İnsülin direnci problemini çözmek için pankreas ve karaciğeri dinlendirmek gerektiğini söyleyen Dr.Hamit Çelik, su diyetiyle bunun mümkün olduğunu söylüyor. Su diyeti yaparken önemli ölçüde kilo da verildiğinden, insülin direnci aynı oranda düzeliyor.

Su diyetiyle nasıl kilo veriliyor?

Su diyetinin asıl amacı, kilo vermekten önce, vücuttaki kronik hastalıkları ağır metal ve diğer toksik maddelerden kurtarmak. Vücuttaki ödem ve toksik maddeler suyla atıldıkça doğal olarak kilo kaybı da oluyor. Özellikle obezite problemi olan hastalarına verilen su diyeti programıyla, bir ayda 20 kiloya yakın verilebiliyor. Bununla birlikte obeziteye bağlı diğer tüm rahatsızlıklar da tedavi ediliyor.

Su diyetiyle horlamadan kurtulun!

Su diyetiyle horlamanın da tedavi edilebileceğini belirten Dr. Hamit Çelik, bir ila dört aylık süre içinde şikayetlerde yüzde 95 azalma olduğunu söylüyor. İlk 15 günde azalmaya başlayan horlama için Dr. Hamit Çelik, “hastalarımız diyet sonunda tamamen horlamadan kurtulmuş oluyorlar. Diyetin ardından da kişiye özel besin programı uygulanması son derece önemli” diyor.

Su diyeti fibromiyaljiye de iyi geliyor!

Su diyeti, fibromiyalji ağrılarına da iyi geliyor. Dr. Hamit Çelik’e göre, su diyetini yaparken tahin tüketmek de ağrıların 30 günde azalmasına olanak sağlıyor. Dr. Hamit Çelik ayrıca, ömür boyu süren kronik bir rahatsızlık olan fibromiyaljinin temel tedavisinin, sinirler etrafında ve kaslar içerisinde biriken atık maddeleri, işlevsiz yağları, düzensiz proteinleri ve toksinleri, enfeksiyonlara sebep olan bakterileri ve mantarları vücuttan atmak olduğunu ve bunun da su diyeti ile mümkün olabileceğini söylüyor.