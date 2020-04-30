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Aktüel

Su borusu patladı asfaltlar yerinden söküldü

Bodrum’da patlayan su isale hattı sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:25:07 -
Su borusu patladı asfaltlar yerinden söküldü

Bodrum’da patlayan su isale hattı sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Yolda dev bir çukur oluşurken, asfaltlar yerinden söküldü.


Ortakent ile Bitez Mahallesi arasındaki Ortaköy yolunda 17 Nisan’da ana isale hattı patlaması yaşanmıştı. Bugün öğleden sonra da aynı noktaya yakın bir yerde yine bir patlama meydana geldi. Ana isale hattında yaşanan patlama sonrası tonlarca su, rampadan aşağı aktı. Caddenin altı kısmı göle döndü. Patlama esnasında cadde üzerine bir araç veya yaya olmaması muhtemel bir olumsuzluğu engelledi. İhbar edilmesi üzerine MUSKİ ekipleri suyu kesti. Patlamanın meydana geldiği bölgede yol trafiğe kapatılıp karşı şeritten trafik akışı sağlandı. Caddenin göle dönen alt kısmında ise araçlar güçlükle ilerledi. Patlamanın olduğu noktada ise dev bir çukurun oluştuğu görüldü. Cadde üzerindeki asfalt kaplamanın bazı kısımlarının da kalktığı gözlendi.


MUSKİ ekipleri patlamanın olduğu noktada çalışma başlattı.

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