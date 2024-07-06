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Yaşam Su baskını, sel, heyelan ve yıldırım uyarısı! Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'e hareket etti! Vatandaşlar dikkat
Yaşam

Su baskını, sel, heyelan ve yıldırım uyarısı! Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'e hareket etti! Vatandaşlar dikkat

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:26:00 - 2024-07-06 15:27:42
Su baskını, sel, heyelan ve yıldırım uyarısı! Meteorolojiden uyarı: Orta Karadeniz'e hareket etti! Vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz'e doğru hareket etti! Vatandaşları uyaran uzmanlar Orta Karadeniz'de görüleceği tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle su baskını, sel, heyelan ve yıldırım uyarısında bulundu.

Yazı kurak geçiren Orta Karadeniz’de günlerdir beklenen yağışlar dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘gök gürültülü sağanak yağış’ uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda “Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Uyarıların ardından ilgili kurumlar muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirildi.

AFAD'dan mesajlı uyarı

AFAD da vatandaşların telefonlarına şu mesajı gönderdi:

"Meteorolojiye göre bugün Samsun'da yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olun."
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