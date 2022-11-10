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Siyaset Şu Atatürk istismarcılarını anlamak imkansız! Hani ‘kul olmak’tan çıkmıştık!
Siyaset

Şu Atatürk istismarcılarını anlamak imkansız! Hani ‘kul olmak’tan çıkmıştık!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Hani “kul olmak”tan çıkmıştık!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:59:00 -
Şu Atatürk istismarcılarını anlamak imkansız! Hani ‘kul olmak’tan çıkmıştık!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Atatürk istismarcılarının iki taraflı tutumlarını gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şu Atatürk istismarcılarını anlamak gerçekten imkansız..

Bir gün söylediklerini, ertesi günü inkar edercesine, bambaşka bir söyleme geçiyorlar..

Bir gün “Cumhuriyet ile kul olmaktan kurtulduk, yurttaş olduk” diyorlar..

Ertesi günü, hem de “kişileri kul olmaktan kurtarıp(!), birey haline getirdiğini iddia ettikleri Mustafa Kemal’in vefat ettiği saatte” hayatı durduruyorlar..

Bunu bir yorum olarak söylemiyoruz..

Onlar, bir gün öncesinden, “Yarın saat 9.05’te hayat duracak” diyerek, kendileri ilan ediyorlar..

Hem nasıl duracak..

Arabalar.. Ambulansı dahil.. İtfaiyesi dahil.. Bir katili yakalamak üzere yola çıkan polis aracı dahil..

Hepsi duracak..

Birey olma lütfuna mazhar olan insanlar, isteseler de istemeseler de..

9.05’te, ayağa kalkacaklar..

Çünkü, “kul olmak”tan kurtuldular..

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