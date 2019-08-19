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"Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bu sevindirici olan haber. Bodrum'daki yangınlar da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'ta da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı"- "İnşallah yangını söndürene kadar buradayız. Gece için en büyük önceliğimiz can kaybı olmamasıdır"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 03:53
"Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bu sevindirici olan haber. Bodrum'daki yangınlar da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'ta da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı." dedi.

Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen orman yangınına ilişkin Efemçukuru mevkisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meteorolojik şartlar ve rüzgarın etkisiyle yangının beklediklerinden daha hızlı yayıldığını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına alma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Devletin tüm kurumları burada özellikle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, tüm kurumlarımıza, yardımcı olan destek sağlayan ve ekipman sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bu sevindirici olan haber. Bodrum'daki yangınlar da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'ta da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz."

- "Yangın söndürülene kadar buradayız"

Ekiplerin yoğun şekilde söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Pakdemirli, "En erken saatlerde de helikopterlerimizi, hava araçlarımızı devreye alacağız. İnşallah yangını söndürene kadar buradayız. Şu an için gece için en büyük önceliğimiz can kaybı olmamasıdır." dedi.

Kuyucak ve Eski Orhanlı köyleriyle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve bu köylerdekileri tahliye ettiklerini aktaran Pakdemirli, "Eski Orhanlı köyünde sadece 4 tane ev kısmi hasar gördü. Şu an Çatalca ve Yeniköy köyleriyle alakalı tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

- "Karadan müdahalemiz sürüyor"

Gerekirse diğer köylerle ilgili de tedbir alacaklarını ancak şimdilik bir problemin görülmediğini belirten Bakan Pakdemirli, "İnşallah ilerleyen saatlerde, sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterimizle ben tekrar yukarıda olacağım. Hem şu ana kadar olmuş olan hasarı tam bir tespit ederek ve bundan sonra yangını nasıl yöneteceğimizle ilgili kararları sabah saatlerinde alıyor olacağız. Karadan müdahalemiz sürüyor. Arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz zor ortama rağmen bu müdahaleyi devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, çalışmalara destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Yangının ne kadarlık alana zarar verdiğine ilişkin henüz bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu iş 20-30 hektar gibi başladı, 100 hektar diye biz bunu söyledik ama bunun tabii üzerinde bir rakam olacağı kesin. Yukarıya çıkınca kabaca bunu tespit etmemiz mümkün olacak ama burada şu anda ne kadar alanın yandığından çok yangını kontrol altına almak, can ve mal kayıplarını engellemek ve mümkün olduğunca hem bitki örtümüzü hem yabani hayvanlarımızı hem de floramızı korumaya çalışmak olacak. Gece için önceliğimiz yerleşim yerlerine bu işin sirayet etmemesi. Şu ana kadar da bunda başarılı olduk."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma olduğunu da belirten Pakdemirli, bu konuda henüz net ve kendilerine intikal eden bir bilginin olmadığını dile getirdi.

- "Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip ediyor"

Bakan Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 2-3 defa gün içerisinde görüşmemiz oldu. Sürekli olarak bizden bilgi alıyor biz de kendisine bilgi iletiyoruz bu konuda. Konuyu hassasiyetle takip ediyor Cumhurbaşkanımız." dedi.

Pakdemirli, bir soru üzerine tarımsal alanlara ilişkin hasar tespit çalışmalarının da yangın söndürüldükten sonra yapılacağını ve yaraların sarılması maksadıyla bir ödemenin çıkabileceğini ifade etti.

Yangında şu anda 950 Orman teşkilatına mensup personelin görev yaptığını aktaran Pakdemirli, diğer kurumlardan personelin de katılımıyla bu sayının binin üzerine çıktığını aktardı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 03:53
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Karabağlar
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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