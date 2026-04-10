Su Altında Yeni Dönem: AKYA Torpidosu İhracata Hazırlanıyor

Pakistan’dan Türkiye’ye AKYA Torpidosu Talebi

Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. İlk atışını Aralık 2023’te başarıyla gerçekleştiren torpido, son olarak Mavi Vatan-26 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından ateşlenerek ilk kez resmi olarak kullanıldı. Bu gelişmenin ardından Pakistan, AKYA torpidolarını envanterine katmak üzere Türkiye ile resmi görüşmelere başladı.

Pakistan’ın öncelikle tedarik, ardından teknoloji transferi talep ettiği bildirildi. Söz konusu hamlenin, Pakistan Donanması’nın Hangor sınıfı denizaltılarının vurucu gücünü artırarak özellikle Umman Denizi’ndeki caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Anlaşmanın sonuçlanması halinde Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayii iş birliği, insansız sistemler ve su üstü platformlarının ardından su altı harbi alanına da taşınacak. Bu durum, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleşmesine katkı sağlayacak.

AKYA torpidosu; ROKETSAN, TÜBİTAK-SAGE ve ARMERKOM iş birliğiyle geliştirildi. 2008’de başlatılan proje kapsamında üretilen torpido, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki tüm denizaltılarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 7 metre uzunluğa, 533 milimetre çapa ve 50 kilometre menzile sahip olan AKYA, 45 knot hıza ulaşabiliyor. Aktif ve pasif akustik sonar, fiber optik tel güdüm ve gelişmiş sensörlerle donatılan torpido, hem su üstü hem de su altı hedeflerine karşı etkili bir caydırıcı güç olarak öne çıkıyor.

AKYA’nın envantere girmesiyle Türkiye, ağır sınıf torpido teknolojisinde dışa bağımlılığını azaltarak savunma sanayiinde önemli bir eşiği daha aşmış oldu.