Su altı ragbisinde favoriler kazandı

İZMİR (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Su Altı Ragbisi 21 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda kazananlar belli oldu.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzundaki organizasyona 5 kadın ve 8 erkek takımı katıldı.

Kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor geçen yıl olduğu gibi birinciliği elde etti. Bu kategoride ikinciliği Ege Su Altı Ragbisi, üçüncülüğü ise Oğuzhan Özkaya elde etti.

Erkeklerde ise Ege Su Altı Ragbisi geçen yılki başarısını tekrar ederek bu yıl da federasyon kupasını kazandı.

İkinciliği 50. Yıl, üçüncülüğe de İzmir Büyükşehir Belediyespor ulaştı.

Müsabakalarda sporcuların performansı, Su Altı Ragbisi Milli Takım seçmelerine de yardımcı olacak.



