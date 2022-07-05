Su-57'de kritik gelişme! Tarih verildi

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Su-57 savaş uçakları için havadan havaya füzelerin devlet testlerinin bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Şoygu'ya göre, Su-57 uçaklarına entegre edilecek füzelerin seri üretimine başlanacağını kaydetti. Ayrıca Şoygu, yeni güdümlü füzelerin tanıtılmasının, hava muharebelerinde uçakların etkinliğini artırmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Su-57 savaş uçakları yıl sonunda devreye alınıyor

Öte yandan Şoygu, "Su-57 savaş uçakları için bu yıl füzelerin devlet testlerini tamamlamayıp ve ilk seri partileri devreye almayı planlıyoruz" dedi.

Askeri departman başkanı ise, havadan havaya güdümlü füzelerin Vympel tasarım bürosundaki mühendisler tarafından geliştirildiğini belirtti.

Su-57, karada, suda ve havada her türlü hedefi yok etmek için tasarlanmış beşinci nesil bir Rus çok işlevli avcı savaş uçağıdır. Süpersonik seyir uçuş hızına, dahili silaha sahiptir ve aynı zamanda en yeni yerleşik ekipmanlarla donatılmıştır. Bu özellikte ilk uçak, 2020'de Rus Havacılık Kuvvetleri ile hizmete girdi.

En son Rus S-57 savaş uçaklarının Ukrayna'daki özel harekatta yer aldığı gerçeği 20 Mayıs'ta öğrenildi. 18 Haziran'da Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, uçakların hem tek başına hem de grup halinde defalarca havalandığını söyledi. Ayrıca Borisov, ekiplerin eylemlerinin son derece etkili olduğunu vurguladı.

Star Gazetesi