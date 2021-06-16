Su-57 savaş uçağı için yeni plan

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı ve Sukhoi Tasarım Bürosu'nun, SU-57'nin iki kişilik bir ihracat versiyonunu geliştirmeyi planladıklarını belirtti.

Borisov açıklamasında, "Bu uçağa ilgi var ve bence ordumuza bu model verildikçe her geçen yıl daha da büyüyecek. Yabancı müşteriler ilk önce Rus Silahlı Kuvvetlerinin belirli bir silahının nasıl çalıştığına bakıyor. Savunma Bakanlığı ve Sukhoi Tasarım Bürosu, bu modele yönelik ihracat talebini artıracak iki pilotlu bir uçak geliştirmeyi planlıyor. Bu plan ek talep sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın devlete ait silah satıcısı Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Miheyev, Haziran ayı başlarında beş Güneydoğu Asya ülkesinin Su-57 uçağına ilgi gösterdiğini söyledi.

Sukhoi Su-57

Sukhoi Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini yok etmek için tasarlanmış, Rus yapımı beşinci nesil çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Su-57 savaş uçağı, kompozit malzemelerin geniş kullanımı ile gizli teknolojiye sahiptir.

Süpersonik bir seyir hızı ulaşma yeteneği ve Rus savunma sanayiinin en gelişmiş elektronik sistemlerine sahip uçak, gövdesine yayılan radar sistemi ve gövdesinin içine yerleştirilen silahlar başta olmak üzere diğer bazı yenilikler içeriyor.

Su-57, 29 Ocak 2010'da ilk kez gökyüzüne çıktı. Su-57, önceki modellerine kıyasla, bir saldırı uçağı ve bir savaş uçağı işlevlerini bir araya getirirken, kompozit malzemelerin ve inovasyon teknolojilerinin kullanımı ve avcı aerodinamik konfigürasyon, düşük seviyede radar ve kızılötesi izi bırakıyor.

Uçağın silahlanması için, özellikle hipersonik füzelerin kullanılacağı belirtiliyor.

Rus Silahlı Kuvvetleri, 2020'de ilk Su-57 avcı uçağını aldı. Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, 2024'ün sonlarına kadar 22 Su-57 avcı uçağı alacak ve Rus Silahlı Kuvvetleri'ndeki sayılarının 2028'e kadar 76'ya çıkması planlanıyor.

Kaynak: star.com.tr