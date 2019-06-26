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Sturridge kimdir nereli ve kaç yaşında? Sturridge Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe yeni sezona güçlü başlamak için yeni sezon transferlerine hızlı başlayan takımların başında geliyor. Sturridge Liverpool’da rotasyonda yer aldığı için Fenerbahçe’nin aradığı özelliklere sahip bir futbolcu olduğu açıklandı. Peki Sturridge kimdir? Sturridge nereli ve kaç yaşında? Daniel Sturridge hangi takımlarda oynadı?

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:50
Sturridge kimdir nereli ve kaç yaşında? Sturridge Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe yeni sezona güçlü başlamak için yeni sezon transferlerine hızlı başlayan takımların başında geliyor. Sturridge Liverpool’da rotasyonda yer aldığı için Fenerbahçe’nin aradığı özelliklere sahip bir futbolcu olduğu açıklandı. Peki Sturridge kimdir? Sturridge nereli ve kaç yaşında? Sturridge hangi takımlarda oynadı?

Sturridge kimdir?

1989 doğumlu Daniel Sturridge, futbola Aston Villa altyapısında başladı. 2003 yılında ise Manchester City teknik heyetinin dikkatini çekti ve 2006 yılına kadar altyapıda top koşturdu. M.City'de A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncu 2007/08 sezonunda kariyerininde yeni bir dönem başladı. Profesyonel olarak M.City formasıyla 26 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

2009/10 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Sturridge ilk sezonda takımı ile 20 maça çıktı. Burada sergilediği performansla Chelsea'nin Premier Lig ile İngiltere FA Cup'ı kazanmasını sağladı. Chelsea formasıyla 63 maça çıkan Daniel Sturridge, 2013/14 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Sturridge Liverpool'da kariyerinin zirvesine çıkan forvet oyuncusu burada ilk sezonda 33 maça çıktı ve 24 gol kaydetti. Liverpool ile toplanda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol atma başarısı gösterdi. Liverpool'da hala forma giymeye devam eden 28 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:50
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