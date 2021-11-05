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Medya Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru
Medya

Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit abisine söylediği küfürle ilgili tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:50:00 -

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakını için söylediği sözlerle ilgili değerlendirmede bulunurken "Aynı eylemi bir HDP'li yapsaydı ne yapardınız" diye sordu.

Mete Yarar'ın sorusu yayında bir müddet sessizliğe yol açtı. Yarar daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekrar soruyorum bu konuşmayı HDP'li bir milletvekili bir şehit yakınına yapsaydı ne olurdu?"

"Bu sözü söyleyenin milliyetçi kökenden gelmiş olması işin vahametini azaltıyor mu? Yoksa arttırması mı gerekiyor. " diyen Mete Yarar "Olayı büyütmeyelim hikayesine geliyoruz ya. İnsanların en acılı oldukları, canından bir parçasının gittiği yerde tepkisinin ne olduğunu ölçümleyemezsiniz ve hepimizin susması gereken bir yer vardır. " dedi.

"İlkesizlikler ve futursuzluklar suskunluklardan cesaret alır, suskunluk yüzünden de başkaları alan kazanır" diyen Yarar kendisiyle birlikte eğitim gören kaç arkadaşının şehit olduğunu bildiğini, sadece barikatlar döneminde verilen şehidin sayısının 700 olduğunu söyledi.

Bu olaya provokasyon diyenlere seslenen Yarar, "Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım, cezaevine girecem. Benim kardeşimin vücudu parçalandı.Siz HDP ile kahvaltıya gidiyordunuz" diyen adamın yaptığı provokasyonsa Milliyetçi tabandan gelen bir kişinin liderine Kürdistan denmesi kadar projokasyon yoktur. Öfkeleneceksen o zaman öfkelenseydin Lütfü Türkkan" dedi.

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