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Gündem Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!
Gündem

Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Rusya ile ilgili kritik ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:01:00 -
Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.

Konu ile ilgili kritik uyarılarda bulunan Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Rusya'nın her yerde Türkiye'nin karşısına çıktığını belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Akan, şunları kaydetti:

"Rusya, Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları önündeki en büyük engel"

"Rusya, Sudan'ın Sevakin Adası'na 60 km mesafede donanma üssü kuracakmış! Kızıldeniz'deki üste 4 savaş gemisi aynı anda bulunabilecek. Dikkat edin! Rusya, her yerde Türkiye’nin karşısına çıkıyor. Yine diyorum; Rusya, Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları önündeki en büyük engeldir."

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