Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!
Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Rusya ile ilgili kritik ifadeler kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.
Konu ile ilgili kritik uyarılarda bulunan Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Rusya'nın her yerde Türkiye'nin karşısına çıktığını belirtti.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Akan, şunları kaydetti:
"Rusya, Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları önündeki en büyük engel"
"Rusya, Sudan'ın Sevakin Adası'na 60 km mesafede donanma üssü kuracakmış! Kızıldeniz'deki üste 4 savaş gemisi aynı anda bulunabilecek. Dikkat edin! Rusya, her yerde Türkiye’nin karşısına çıkıyor. Yine diyorum; Rusya, Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları önündeki en büyük engeldir."