Stratejist Murat Akan Lübnan’ı 1 ay önce uyarmıştı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100 kişi öldü, 4 bin kişi yaralandı.

Patlama sonucu hâlâ enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, Beyrut'taki hastanelerin kapasitesinin dolduğu ifade edildi.

Lübnan’daki patlamanın ardından stratejist yazar Murat Akan’ın 29 Haziran’da yaptığı uyarı tekrar gündeme geldi.

İsrail’in Lübnan’ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyleyen Murat Akan, “Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz derken; Lübnan'a dikkat! İsrail, son yılların en kapsamlı genişleme projeleri üzerinde çalışıyor. Fırsatını bulduğunda ilhak ve yeni işgaller gelecek. Lübnan bu ülkelerden biri. Tam bir yıldır MOSSAD tarafından istikrarsızlaştırılıyor.” demişti.

Ayrıca patlamaya ilişkin görüşünü dile getiren Akan, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“1-Depoda bulunan patlayıcıların kendiliğinden ya da kaza ile patladığı yalan

2-MOSSAD, 1 yıldır Lübnan'a örtülü operasyon yapıyordu

3-Patlama Netanyahu'nun Lübnan'ı tehdidinden 2 gün sonra gerçekleşti

4-IŞID iddiası yalan

Sonuç;

İsrail, Hizbullah'ı vurdu.”