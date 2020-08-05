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Gündem

Stratejist Murat Akan Lübnan’ı 1 ay önce uyarmıştı

Lübnan'da 100 kişinin hayatını kaybettiği patlama, akıllara stratejist Murat Akan'ın 29 Haziran'daki uyarısını getirdi. “Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz derken; Lübnan'a dikkat!” diyen Akan, İsrail'in ülke üzerinde planları olduğunu söylemişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:24:00 -
Stratejist Murat Akan Lübnan’ı 1 ay önce uyarmıştı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100 kişi öldü, 4 bin kişi yaralandı.

Patlama sonucu hâlâ enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, Beyrut'taki hastanelerin kapasitesinin dolduğu ifade edildi.

Lübnan’daki patlamanın ardından stratejist yazar Murat Akan’ın 29 Haziran’da yaptığı uyarı tekrar gündeme geldi.

İsrail’in Lübnan’ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyleyen Murat Akan, “Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz derken; Lübnan'a dikkat! İsrail, son yılların en kapsamlı genişleme projeleri üzerinde çalışıyor. Fırsatını bulduğunda ilhak ve yeni işgaller gelecek. Lübnan bu ülkelerden biri. Tam bir yıldır MOSSAD tarafından istikrarsızlaştırılıyor.” demişti.

Ayrıca patlamaya ilişkin görüşünü dile getiren Akan, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

1-Depoda bulunan patlayıcıların kendiliğinden ya da kaza ile patladığı yalan

2-MOSSAD, 1 yıldır Lübnan'a örtülü operasyon yapıyordu

3-Patlama Netanyahu'nun Lübnan'ı tehdidinden 2 gün sonra gerçekleşti

4-IŞID iddiası yalan

Sonuç;

İsrail, Hizbullah'ı vurdu.

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Yorumlar

akitokuru

1982 tarihli BÜYÜK İSRAİL PROJESİ "ODED YİNON PLANI" , bugün İDLİB, LÜBNAN, FİLİSTYİN, SURİYE, IRAK, TURKİYE, MISIR, KÖRFEZ vs ne amaçla DOĞÜRUDAN VE VEKİLLER ELİYLE DOLAYLI kanlı uygulamayı cok açık secik net açıkllıyor...
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billur

Yine komplo teoricileri cıktı sahneye prim yapmaya medyanın cılkı çıktı. Birçok video da net bir şekilde havaifişeklerin patladığını görebiliyorsun o patlamalardan 15 dakika sonrada amonyum nitrat patlıyor.
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