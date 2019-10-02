Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Suriye’de Küçük Osmanlı kurulmalı

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, ‘güvenli bölge’ye ilişkin yeniakit.com.tr’ye gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

“PKK/HDP-CHP üzerinden Türkiye’yi karıştırmaya çalışacaklar”

Galip İlhaner, “PKK Türkiye içinde kanlı eylemlerini arttırmaya çalışıyor ama, yapamıyor. Önümüzdeki süreçte PKK eylemlerini arttıracak. PKK, HDP üzerinden büyük mitingler yapmayı planlıyor ama, katılımın az olacağını tahmin ettikleri için yapamıyorlar. Sadece HDP içindeki birkaç grubun desteğiyle etkili mitingler yapamayacaklarını biliyorlar. CHP ile ortak mitingler düzenlemeyi planlıyorlar. Adalet kamuflajı altında mitingler düzenlemek istiyorlar. Türkiye’yi PKK (HDP) üzerinden daha çok CHP üzerinden karıştırmaya çalışacaklar.” dedi.

“Suriye gibi bir iç savaş planlanıyor”

Ankara’nın Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir “Güvenli Bölge”nin oluşturulmasına ilişkin yaşanan gelişmeleri değerlendiren Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, “Türkiye bu konuda büyük bir tuzağa çekilebilir. ABD, PKK’ya verdiği ağır silahları kullanma düğmesine basabilir. ABD’nin PKK’ya verdiği ağır silahlar henüz kullanılmadı. Bu silahlar kullanılarak, bir ay içerisinde 300-500 civarında bir askerin şehit edilmesi, Türkiye’de ciddi iç karışıklıklara (Türk-Kürt) sebep vererek, Suriye gibi bir iç savaş yaşanabilir. Planlanan budur.” uyarısında bulundu.

“CHP-PKK ittifakı Türkiye’yi kaosa sürüklemek istiyor”

Yaşanması olası kaos planında CHP’ye önemli bir rol biçildiğine dikkat çeken Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok sayıda askerin şehit edileceği bir olayda sonra CHP-PKK ittifakının Türkiye’yi kaosa sürüklenmesi ve dış müdahaleye açık hale gelmemiz. PKK’nın CHP ile ittifak yapmasının ve CHP’ye FETÖ gibi sızmasının sebebi budur.”

“Türkiye liderliğinde, Suriye’de Selahaddin Eyyubi Barış Koridoru kuruluyor”

Türkiye’nin oluşturmak istediği “Güvenli Bölge” konusunda çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Galip İlhaner, şunları söyledi:

“Güvenli bölgenin rejimi İslami olmalıdır. ABD, yeni bir bahane uydurup engellemezse, Suriye’de güvenli bir bölge kurulacak. Arzı Mevud Koridoru yerine, Türkiye liderliğinde, Selahaddin Eyyubi Barış Koridoru kuruluyor. Kurulacak bölgenin aynı zamanda bir yönetim modeline ihtiyacı var. Aslında Türkiye liderliğinde, bir nevi Medine Site Devleti kuruluyor Suriye’de.”

“Kurulacak güvenli bölge, Küçük Osmanlı olmalı”

Suriye’deki gelişmelere ve “Güvenli Bölge” tartışmalarına ilişkin dikkat çeken stratejik analizlerde bulunan Stratejist Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“Suriye'de kurulacak olan güvenli bölge, Küçük Osmanlı olmalı. Güvenli bölgenin rejimi (Anayasası), Allah'ın Kitabı Kuran-ı Kerim'e dayanmalıdır. Hz. Ömer'in pratikte uyguladığı, faizsiz ve adalete dayanan İslam Hukuku Sistemi uygulanmalıdır. Dünyanın bütün kriz bölgeleri için model olmalıdır bu İslam Anayasası. Kısacası; güvenli bölgenin rejimi, İslam (Anadolu) Modeli olmalıdır. İskandinav ülkeleri bile bu modeli örnek almalıdır. Bu model aynı zamanda bütün İslam ülkeleri için de örnek olacaktır. Dünyanın en ADİL hukuk (Hilafet/Halifelik) sistemi olan, İslam Hukuk Sistemi uygulanmalıdır. Bölge için; ortak resmi dil, faizsiz ekonomi sistemi, ortak tarih ve edebiyat, … bütün konular düşünülmelidir.”

“Suriye’de sırat köprüsündeyiz”

Türkiye’nin her türlü felaket senaryolarına karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Galip İlhaner, “Suriye’de sırat köprüsündeyiz. Cemal Paşa, Suriye valiliğine atandığında, büyük halk kitleleri ile karşılanmıştı. Sonrasında yaptığı bazı hatalar, Arapların önemli bir kısmının Osmanlı’ya karşı isyanlara katılmasına sebep oldu. Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönem olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde çökmeye başladı. Ermeniler, Millet-i Sadıka, yani sadık millet olarak Osmanlı tebaasıydı.Türkiye bugün son derece ciddi risklerle kaşı karşıya. Türkiye yine Suriye’de vali tayin ediyor. Erdoğan ile Türkiye, Kanuni Sultan Süleyman dönemi gibi bir dönem yaşıyor. Kürtler ise; neredeyse bin yıldır, Millet-i Sadıka olarak Türk kardeşleri ile birlikte, haçlılarla mücadele ediyor.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Suriye’de tam bir İslam Adaleti (Hz. Ömer Adaleti) uygulamalıdır”

“Türkiye, 2. Dünya (1909-1923 arasındaki gelişmeler) Savaşında Çanakkale başta olmak üzere büyük destanlar yazarak bir ulus/imparatorluk (Milli İmparatorluk) devleti kurmuştur.” diyen Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zorlu süreç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi (1. Kurucu lider) bir liderle aşılmıştır. Türkiye, Suriye’de tam bir İslam Adaleti (Hz. Ömer Adaleti) uygulamalıdır. Cemal Paşa’nın hataları tekrarlanmamalıdır. Erdoğan dönemi, Türkiye tarihinin en güçlü dönemidir. Güçlü olmak, tedbirsizliğe yol açmamalıdır. Gücü kontrollü kullanmak ve gücünün sınırlarını bilmek son derece önemlidir. Türkiye, gücüne göre hareket etmelidir. Kürtler Türkiye’yi kendi devletleri olarak görmektedir. Türkiye, Suriyeli Kürtlerin de devletidir. Bu duygu daha da güçlendirilmelidir. Duygusal kopuşa yol açacak hatalar yapılmamalıdır. Kürtler, özellikle PKK ile mücadelede daha aktif (yazar, sanatçı, iş insanları, kadın, gazeteci, işçi, memur, öğretmen, … toplumun bütün kesimleri) olarak değerlendirilmelidir. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi yine büyük bir destan yazarak 2. Kurtuluş savaşından başarıyla çıkmıştır. Bizi bekleyen bu zorlu süreç, Gazi Recep Tayyip Erdoğan gibi (2. Kurucu lider) güçlü bir liderle aşılacaktır.”

“Türkiye yeni stratejiler belirlemelidir”

Tarihi olayların benzer sonuçlara neden olabileceğini ve tarihten ders alarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, şu önerilerde bulundu:

“Türkiye yeni stratejiler belirlemelidir.

1. Anadolu Üst Kimliği.

2. Anadolu Dili ve Edebiyatı (Türkiye’deki bütün kesimlerin dilinden kelimelerin alındığı Anadoluca Dili ve ortak kültürden oluşan Anadolu Edebiyatı)

3. Anadolu Tarihi (Türkiye’deki bütün kesimlerin içinde olduğu bir ortak tarih oluşturmak)

Dil, tarih ve edebiyat ortaklığı, birlik ve beraberliği güçlendirir. İslam/Ümmet anlayışı bunu daha da güçlendirir.

Türkiye, Anadolu (İslam) coğrafyasında yaşayan bütün vatandaşlarının; dilde, duyguda, düşüncede, kültürde, edebiyatta, tarihte ortak bir üst anlayışta buluşmalarını sağlamalı. Anadolu’da, bu topraklardan yeni bir medeniyet doğmasını sağlamalıdır.

Bunun için de yeni stratejiler gerekmektedir.

Aksi halde günümüzde yıkım, tarihten bilindiği gibi uzun asırlar sürmemekte; günler içerisinde, ülkeler allak bullak olabilmektedir.”