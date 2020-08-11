Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini

Ekonomi hakkında açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy Merkez Bankası'nın dolaylı olarak faizi dengelediğini belirtti.

2008 yılında yaşanan küresel krizde Türkiye kazanım yaptı ancak şimdi şartlar değişti. Koronavirüs geride kaldıkca Türk Lirası gibi paralara olan ilgi hızla artacaktır.

Putin piyasaları coşturdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısı açıklaması piyasalarda adeta doping etkisi yapacak. Diğer aşılar da bulunduğunda bir DSÖ bu aşılara onay verdiğinde doların ve altının ateşi sönecektir.

Aşı çıktı altındaki ateş dindi. Eğer bu aşı kalıcı olacaksa virüs ile ilgili fiyatlamada normalleşir. Altın onsu 2085'lere kadar yükseldi. 2150- 2250 ons altında hedefler koyuldu. Şu an itibarıyla 1980'lere 1960'lara gelindi. benim fikrim bir önceki tepe olan 1921'lere doğru bir hareket bekliyorum. Karar noktası orası olacak. Pandemiyle ilgili olumlu haberler geldikçe altında geri çekilme olacaktır. Ancak uyarmak isterim ki bu iniş alım için de bir fırsat oluyor.