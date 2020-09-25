“Stratejik yatırımlara devam edeceğiz”

Akit Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısına videokonferans yoluyla katılan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hedefler belirledi

Toplantıda TVF’nin Türkiye için önemini vurgulayan Sönmez” Hedeflerimizi belirledik. Öncelikli hedeflerimiz; portföyümüzde yer alan şirketlerin değerlerini arttırmak, yurt içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, ülkemizin rekabetçi firmalarını desteklemek ve finansal piyasalarda iyileşme ile derinleşme sağlamak” şeklinde konuştu.

İş birliği yapılmalı

Gelinen aşamada devletin hem düzenleyici hem de girişimci bir kimlik üstlendiğini belirten Sönmez “Bugünün gerçeğinde ne sadece kamu ne de sadece özel sektör yatırımlarıyla ekonomiyi ayakta tutabiliriz. Artık iki taraf da iş birliği yapmalı, ortak çalışmalar yürütmeli” dedi.

Kapımız herkese açık

“Türkiye’nin stratejik konularında sermaye yatırımları yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapımız herkese açık. Kuşkusuz, fon olarak çok ama çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin öncelikli yapısal sorunları olan cari açık ve tasarrufa yönelik projeler ortaya koyuyoruz. İnşallah, bu projeleri başarıyla tamamlayacağız. Her 10 üründen 9’unu ithal eder konumda olduğumuz petrokimya alanında 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin öncelikle ihtiyaç duyduğu ürünlere yönelik tesisler kuracağız. Yerli kömürden enerji üreteceğiz ve bunu hem çevre hem de toplumsal duyarlılıkları gözeterek yapacağız.”

Türkiye Sigorta devrede

Ayrıca maden kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için tüm imkânlarını kullandıklarını anlatan Sönmez, “İlaveten ülkemizdeki tasarruf bazını arttırmak üzere Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’i devreye aldık. Tabii mazisi 10 yıla varan belli başlı konuları yakın zamanda çözüme ulaştırdık. Bu konulara İstanbul Finans Merkezi ve Turkcell’i örnek verebiliriz. Şu da hakikat ki TVF’nin en yüksek kurumsal yönetişim standartlarında yönetilmesi için gereken altyapıyı oluşturduk” diye konuştu.

Küresel liderler çıkaracak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise TVF’nin bir yandan büyük ve güçlü şirketlere yönelik yatırımlarla hem bölgesel hem küresel liderler çıkarmayı diğer yandan da cari açığa önemli katkısı olan sektörlere güç katarak Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini kaydetti.

TVF umut verici

Zafer Sönmez ve ekibine de başarı dileyen Bahçıvan, şunları söyledi: “TVF’nin sanayi sektörünün yanında yer almayı hedeflemesi umut verici. Stratejik alanlara odaklanan fonun, ortaklık yaptığı şirketlerin Ar-Ge kapasitesinde sağlayacağı artışlar ülkemizde daha yüksek katma değerli ürünler üretme potansiyeli oluşturacak. TVF’nin sahip olduğu finansal güç ile imkânların nitelikli üretime yönelik büyük projeler için doğru ve etkin bir şekilde kullanılması halinde ülkemizin önemli yapısal sorunlarına cevap verilebileceğine inanıyoruz.

Kritik çağrı

Türkiye Varlık Fonu’nu ülkemiz ekonomisinin geleceğine dair çok güzel hayalleri olan sanayicilerimizin yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünleri içeren yatırım ideallerine destek olmaya ve birlikte daha da geliştirmeye davet ediyoruz.”

Yeni hamle gerekli

Bahçıvan, ilaveten Türkiye’nin değişen küresel değer zincirinde kilit oyuncu olabilmek, rekabet gücünü arttırabilmek, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı bir üretim yapısına geçebilmek amacıyla yeni bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirmek zorunda olduğunu vurguladı.