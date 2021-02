“Stratejik dev projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmasında, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya’nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen gösterdiklerini dile getirdi.

Havalimanı sayısı 56'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında “hava yolu halkın yolu olacak” dediğini ve bu alanda büyük bir atılımı başlattığını dile getiren Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan havalimanı sayısının 56’ya yükseldiğini, iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetinin 7 merkezden 56 noktaya çıktığını ifade etti.

2019’da yolcu sayısı 210 milyona ulaştı

50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının 127 ülkede 329 noktaya ulaştığını, 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğinin 2019 yılında 210 milyona ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Bakanlık olarak Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda, her biri stratejik adımlar olan dev projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelmiştir. Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir devlet aklının eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Herkes ‘İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın’ diyoruz. Bu da tamam ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz’e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için. Bizler en yakından şahidiz ki, ulaştırma ve haberleşme projeleri inşa edildikleri yörelerimizde kalkınmaya ivme kazandırarak, tarımı, sanayiyi, turizmi canlandırıyorlar.”

Malatya'ya ikinci müjde

Terminal binası haricinde Malatya için ikinci bir müjdesi daha olduğunu belirten Karaismailoğlu, Malatya-Hekimhan-Sivas arasındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlamak için inşa ettikleri Tohma, yeni adıyla Şehit Gaffari Güneş Köprüsü’nü Cumhurbaşkanı’nın katılacağı törenle açacaklarını anlattı.

Göz bebeğimiz Malatya

Her iki projenin de Malatyalı vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçen dev eserler olarak tarihteki yerini alacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Her zaman göz bebeğimiz olan Malatya için, ulaşım ve haberleşmenin farklı alanlarında bugüne dek durmadan çalıştık. 2003 yıl öncesi 36 kilometre bölünmüş yolu vardı 443 kilometreye yükselttik. Malatya’yı Elazığ’a, Diyarbakır’a, Kahramanmaraş’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hep birlikte inşa edeceğiz. Malatya Havalimanı yeni terminal binamızın başta Malatya olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tohma Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans yöntemiyle katıldığı Tohma Köprüsü’nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden gelerek Doğu ve Güneydoğu’ya açılan yolların kesişme noktası olan Malatya’ya bu güzel eserin kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’yi baştan başa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projelerimizle sadece bölgemizin değil dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik. Yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havaalanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor. Tohma Köprüsü, gelişen ve büyüyen Malatya’mızın kalkınmasına ivme kazandıracak, bereketine bereket katacak” dedi.