Storie Alfa Romeo web serisi 156 modeli ile sürüyor

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo'nun 110 yıllık geçmişi üzerine kurulan ve otomotiv dünyasında iz bırakan hikayelerin gözler önüne serildiği Storie Alfa Romeo web serisi, geçmişe yolculuğu sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seri, güç, hafif yapı ve kontrolü sürüş gibi Alfa Romeo DNA'sının karakteristik özelliklerini harmanlayan 156 ile devam ediyor.

Satışa sunulduğu lansman sürecinde bayilere 1 milyon kişiyi çeken ve 1997-2005 yılları arasında 680 bin adedin üzerinde satışla markanın en başarılı modellerinden biri olan 156, 1998 yılında yılın otomobili seçildi.

Başarısını pistlere de taşıyan 156, Gran Turismo şampiyonasında 10 yıl içinde 13 şampiyonluk kazandı. Common rail teknolojisine sahip 156'nın DNA'sı, markanın Alfasud, 145 ve 146 modellerinin üzerine inşa edildi ve unutulmazlar arasındaki yerini aldı.

Alfa Romeo modelleri arasında gerek satış rakamları gerekse de kazandığı ödüller ve sportif başarılarla ön planda olanlar arasında 156'nın ayrı bir yeri bulunuyor.





- Önden çekişli otomobil üretme fikri tasarımcıları her daim etkiledi





Dünya üzerinde üretilen ilk otomobillerin arkadan çekişli olmasına karşın, önden çekişli otomobil üretme fikri tasarımcıları her daim etkiledi.

Bu durum ikinci dünya savaşının sonunda Alfa Romeo mühendislerini harekete geçirdi. Satta Puliga ve Busso, markanın 1900 modeli için önden çekişli bir geliştirme programını başlattı.

1950'lerin başında ise önden çekişli ve buna bağlı olarak çeşitli güç-aktarma organları üzerinde çalışmalar başlatıldı.

Ancak bu çalışmalar endüstrileşme aşamasına gelemedi. Sonrasında Alfa Romeo, satışlarını artırmak adına Giulietta’nın altında konumlandırılan bir modelle ürün gamını genişletmeye karar verdi.

Bu kapsamda marka satışlarına ivme kazandıracak hızlı bir otomobilin üretilmesi hedeflendi.

Yeni proje, çeşitli Giulietta versiyonlarının da babası olan Rudolf Hruska'ya emanet edildi ve bu doğrultuda yeni otomobile ek olarak üretileceği fabrikanın tasarım sorumluluğu da kendisine verildi. Neticede Alfa Romeo’nun bir model için bir fabrika tasarlayıp inşa ettirdiği, ilk önden çekişli modeli olan Alfasud doğdu.

Alfa Romeo, 1986 yılında 1933 yılından bu tarihe kadar markanın sahibi olan devlete ait olan IRI şirketinden Fiat Grubu'na satıldı.

Tüm endüstriyel entegrasyon süreçlerinde olduğu gibi, ilk yıllar üretim ve tedarik zincirlerinin daha rasyonel hale getirilmesine ayrıldı.





- Alfa Romeo 1995 yılında orijinal iki hacimli mimari ve 145 modeliyle C segmentine girdi





155 GTA modeli, 1993 yılında markalar için bir gövde gösterisi niteliğinde olan DTM'e katıldı.

20 yarıştan 11'ini birinci bitiren pilot Nicola Larini, Alfa Romeo'yu ilki Nürburgring olmak üzere tekrar podyumun en üst basamağına taşıdı.

Pininfarina tarafından tasarlanan 164 modeli ise 1987 yılında markanın ilk önden çekişli amiral gemisi olarak yollara çıkmıştı.

Bu tarihten sonra, şirketin kendi bünyesinde olan Centro Stile Alfa Romeo’nun rolü giderek daha da önemli hale geldi.

Alfa Romeo 1995 yılında orijinal iki hacimli mimari ve 145 modeliyle C segmentine girdi. Ertesi yıl bunu iki buçuk hacimli versiyon 146 takip etti.

Sonrasında Pininfarina iş birliği ile GTV ve Spider spor modelleri yollara çıktı. Asıl dönüm noktası ise 156 modeliyle gerçekleşti.

156, aynı zamanda halkın ve eleştirmenlerin kalbini kazanarak Alfa Romeo'ya uluslararası yılın otomobili ödülünü getirdi.

Birkaç yıl sonra aynı tasarım dili dışında aynı platform, süspansiyon ve motorlarla yollara çıkan küçük kardeşi 147 de 2001 yılında aynı ödülü kazandı.