Stor perde nasıl temizlenir? Stor perde çıkarmadan altının, üstünün temizlenmesi! Bu yönteme ilgi arttı

Stor perde son günlerde adından çokça bahsedilen perde modellerinden biridir. Görünümüyle herkesi cezbeden stor perdelerin en büyük sorunu temizliğidir. Herkesin kafasında soru işareti bırakan stor perde temizliği bazen satın alırken bile kararsızlıklar yaşatabilir.

Stor perdeyi çıkarmadan temizlenir mi?

Stor perdenizi mekanizmadan çıkarmadan temizlemek mi istiyorsunuz? Bunun için size adım adım Stor Perde nasıl temizlenir konusunda ve stor perde temizliğiyle ilgili işinize yarayacak bilgiler…

-Asılı olan stor perdeniz için leke çıkarıcı, arap sabunu, halı şampuanı veya sabun rendesi gibi deterjanlar kullanabilirsiniz. Çok fazla kimyasal içeren ürünler perdelerinizin zarar görmesini ve renklerin değişmesine neden olabilir.

-Bir kova içerisine sabunlu bir su hazırlayarak asılı olan perdenizi tamamen açarak bol köpüklü suyunuz ile silebilirsiniz.

-Perdenizi silerken birinin perdeyi tutması veya arka kısmına sabitleyici herhangi bir şey koymanız perdenin temizliğini kolaylaştıracaktır.

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-Sabunlama işlemi bittikten sonra duru su ile perdenizi durulayın.

-Perdelerinizi açık bir şekilde kurumasını bekleyebilirsiniz veya kuru bir bez ile kurulayarak daha çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz.

-Stor perdelerde kullanılan kumaşlar sert bir yapıda oldukları için katlanmaması ve buruşturulmaması gerekmektedir. Bu kumaşlar katlandığında üzerinde iz oluşmakta ve ütü yoluyla bu izler giderilememektedir. Bu sebeple stor perde yıkama işlemi üzerinde hassas davranılması gereken bir işlemdir.

Stor perde yıkama

Öncelikle stor perdeyi mekanizmasıyla birlikte bulunduğu yerden çıkartalım

Eğer balkonumuzda, banyomuzda yada terasımızda stor perdeyi takabileceğimiz bir korniş varsa stor perdemizi bu korniş vasıtasıyla tavana monte edelim ve tamamen açalım

Stor perdemizi kesinlikle çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi maddelerle yıkamayalım. Stor perdemizi temizlemek için; marketlerde satılan “Aspirin” temizlik sıvısı ile temizleyelim.

Şimdi asmış olduğumuz stor perdeyi öncelikle ıslatalım

Islanan stor perdenin yüzeyine aspirin temizlik sıvısını uygulayalım. Yumuşak bir fırça yada bir sünger yardımıyla köpürte köpürte ovalayalım.

Sonrasında bol su ile stor perdemizi durulayalım.

Yıkadığımız perdeyi gölgede kuruyana kadar bekletelim.

Eğer yıkamak için stor perdeyi tavana asma şansımız yok ise; balkonumuzda yada banyomuzda yere tamamen sererek yıkama işlemini yapabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta kumaşın kesinlikle katlanmaması gerekiyor. Sonrasında yine durulayarak kurumaya bırakabilirsiniz.

Birkaç temizlik hilesi ile perdeleriniz ilk günkü gibi yeni ve temiz kalsın.

Panjurlar nasıl temizlenmeli?

Panjurları birkaç ayda bir temizleyin. Vinil ya da PVC panjurlar özel deterjan karışımıyla ya da sıvı bulaşık deterjanıyla silinebilir. Silerken damlamasını önlemek için yere serin. Kör noktaları ve köşeleri eski bir diş fırçasıyla ovalayın.

Ahşap olanlarda su kullanmayın. Bunun yerine mobilya temizleyicisi sıktığınız pamuklu bir çarşafla silin.

Perde temizliği için üç küçük hile

Perde temizliği için bu küçük hileler de işinize yarayabilir…

Küçük lekeler ve inatçı kirler için buharlı el süpürgesi kullanın.

Jaluzileri üzerine oda parfümü sıktığınızda temiz bir bezle silerseniz gün boyu mis gibi kokar.

Eğer perdeleri nemli olarak asıyorsanız tozun içeri girmemesi için pencereleri sıkıca kapatın.

Çamaşır makinesinde yıkanabilecek perdeler için dikkat edilmesi gerekilen hususlar:

Perdeler 30 derece hassas programda sıkma yapmadan yıkanmalıdır.

Yıkama sonrasında hemen nemli hali ile asmayı tercih ediniz. Böylece perde ütü gerektirmeden kırışıklığını kendi ağırlığı ile giderir.

Ağartıcı özelliği olan deterjanlar kullanılmamalıdır.

Organze gibi perdeleriniz genellikle ütü gerektiğinden bu tarz perdeler ütünüz hassas konumda ütülenmelidir.

En basit tül perde beyazlatma yolları

Beyaz Sirke

Beyaz sirke, tül ve perde kumaşlarında yer edinmiş lekeleri kısa sürede temizleyen bir malzemedir. Özellikle de tül perdenin olduğu odada sigara içilmişse ya da mutfaktaki kokular sinmişse; beyaz sirke bu istenmeyen durumları anında çözecektir. Beyaz sirkeyi kullanarak tül perdeleri beyazlatmak için yapacağınız işlem çok basit. Deterjan bölmesine eklediğiniz toz deterjan üzerine beyaz sirke dökün ve 30 derece yıkama moduna alarak tüllerin temizlenmesine şahit olun. Beyaz sirke sayesinde yıpranmış ve kirlenmiş tülleriniz eskisine göre daha beyaz görünecek.

Karbonat

Tül perdelerin üzerinde dikkat çeken sarı görünümü yok etmek ve bembeyaz bir görünüm oluşturmak için karbonat kullanmanızı önereceğiz. Karbonatın lekeleri ve kokuları giderme özelliği vardır. Özellikle de tül perdeler için mükemmel bir yardımcı olacaktır. Tül perdelerinizi makine içine alın ve üzerine 2 paket karbonat serpiştirin. Sonrasında 30 derece programı ayarlayarak yıkama deterjanını ekleyin. Uygun program sona erdiğinde, tülleriniz karbonat sayesinde bembeyaz çıkacaktır.

Kaya Tuzu

Kaya tuzunun lekeleri ve kirleri çözme gücünü, tül perdelerinizde görebilirsiniz. Kaya tuzu kullanarak tülleri ilk günkü gibi tertemiz yapabilirsiniz. Bu yöntemi yıkama aşamasında denemeniz uygun değildir. Geniş bir leğen ya da küvet içinde perdelerinizi kaya tuzunda bekletmelisiniz. Tül perdeleri suya bastırma yöntemiyle beyazlatabilirsiniz. Bunun için tüllerin bekleyeceği suyun içine 2 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekleyin. Bir gece öncesinden kaya tuzunun yer aldığı suda bekleyen perdeleri, ertesi gün 30 derece programda yıkayabilirsiniz. Bu yöntemi her ay denediğinizde, tül perdelerin sararmasını önleyerek yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

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