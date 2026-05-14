Gabriel Sara’dan Galatasaray taraftarına övgü: Bu atmosfer dünyada yok
Gabriel Sara’dan Galatasaray taraftarına övgü: Bu atmosfer dünyada yok

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfer için ‘Dünyanın başka hiçbir yerinde görmedim’ dedi. Yıldız oyuncu şampiyonluk gecesini ise “gerçeküstü” sözleriyle anlattı.

Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, ülkesinin önemli medya kuruluşlarından Ge Globo’ya verdiği röportajda sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sürecini farklı değerlendiren yıldız futbolcu, RAMS Park’taki atmosferin dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.

Sara, ülkesinin önemli yayın kuruluşlarından birine açıklamalarda bulundu. Galatasaray hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Gabriel Sara 'Stadyumdaki şampiyonluk sevinci inanılmazdı. Galatasaray'daki atmosferi dünyanın başka hiçbir yerinde görmedim.' ifadelerini kullandı. Sara, ülkesinin önde gelen yayın kuruluşlarından Ge Globo'ya bir röportaj verdi. Yıldız oyuncu Galatasaray, Türkiye ve Brezilya Milli Takımı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ YENDİK VE..." Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluğa değinen Brezilyalı yıldız, "Büyülüydü. Benim için ikinci lig şampiyonluğu, Türkiye'ye geldiğimden beri üçüncü kupamdı. Kulüp içinse 1997-2000'den beri yaşanmayan dördüncü ardışık şampiyonluktu. Taraftarlar heyecandan adeta coşuyordu. Ve biz de insanların hayallerini gerçekleştirmenin getirdiği o baskıyı biraz da olsa üzerimizde taşıdık. Her şeyin nasıl geliştiği düşünüldüğünde çok duygusal bir geceydi. Derbiyi kazandık ve her şey yolunda gidiyor gibiydi, ancak bir sonraki maçta 4-1 kaybettik ve baskı altındaydık. Şampiyonluğu belirleyecek maçta, oyunun bir bölümünde 2-1 gerideydik. Çok tehlikeli bir durumdu, ama sonunda durumu tersine çevirmeyi başardık. Gerçekten büyülü bir geceydi" diye konuştu. "GERÇEKÜSTÜ, BU DÜNYADAN DEĞİL" Şampiyonlukları ile ilgili açıklamalarını sürdüren Sara, "Stadyumdaki şampiyonluk sevinci inanılmazdı. Galatasaray'daki atmosferi dünyanın başka hiçbir yerinde görmedim. Maçtan sonra o kadar çok insan sahaya akın ediyor ki, inanılmaz. Bütün şehir haftalarca kutlama yapıyor. Resmi kutlama henüz başlamadı. Otobüs konvoyu düzenleyeceğiz ve sonra taraftarlarla birlikte kutlamak için stadyuma geri döneceğiz. Gerçeküstü, bu dünyadan değil." dedi.

"HER ŞEY ÇOK BÜYÜLÜYDÜ" Brezilya Milli Takımı ile çıktığı ilk maça değinen Gabriel Sara, "Her şey çok büyülüydü. Çocukluk hayalimdi. Fransa'ya karşı ilk maçımı oynadığımda, kaybettiğimiz için maçtan sonra çok sinirlenmiştim. Ancak daha sonra, otelde, neler olduğunu anlamaya başladım. Sonra fotoğrafları ve videoları görmeye başladım ve "Vay canına, Brezilya milli takımında ilk maçımı oynadım" diye düşündüm. Hayal ettiğinizden çok daha iyi. Milli takıma çağrılma ritüeli en gergin anlardan biriydi. Oradaki insanları memnun etmek zor, ama aynı zamanda çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı. "KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORUM" Kaybetmekten nefret ettiğini söyleyen Sara, "Maçlardan sonra, özellikle kaybettiğimde, çok içime kapanıyorum. Kaybetmekten her şeyden çok nefret ediyorum. Fransa maçında, sadece 10 dakika oynamış olmama rağmen, daha iyi nasıl yardımcı olabileceğim konusunda düşünmeye başlamıştım bile. Teknik direktör maçtan sonra benimle konuştu ve oyuna nasıl girdiğimi beğendi. Yenilgiye rağmen, takım soğukkanlılığını korudu. Birçok oyuncumuz eksikti, Fransa ise neredeyse tam kadroyla sahaya çıktı ve birçok kişi Fransa'nın Brezilya'yı ezici bir şekilde yeneceğini söyledi, ancak bu gerçekleşmedi. Bir sonraki maçta, Hırvatistan'a karşı, takım çok daha iyiydi. Takım çok odaklanmış ve her zaman kazanma hedefine yoğunlaşmış durumda." dedi.

"GECENİN BİR YARISI UYANIYORUM" Brezilya Milli Takımı ile açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Her şeyden önce milli takımın hayranıyım. Brezilya formasını gururla giyiyorum. Birçok kez milli takım formasıyla antrenmanlara ve seyahatlere gittim. Bugün bile maçları izlemek için gecenin bir yarısı uyanıyorum. Ülkemin formasını giymek benim için çok özel bir şey." sözlerini sarf etti. "ÇOCUKLUK HAYALİM" Brezilya ile Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediğini söyleyen Sara, "Dünya Kupası kadrosunda kimlerin olacağını bilmek büyük bir beklenti ve hatta endişe yaratıyor. Endişelenmemek için günü gününe yaşamaya çalışıyorum. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak her oyuncunun hayalidir. Benim için de çocukluk hayali. Bu sezon boyunca bunu düşünerek çok çalıştım, ama ayaklarım yere basıyor. Teknik direktör en iyisini düşündüğü oyuncuyu kadroya alacak. Eğer kadroda olursam, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve eğer olmazsam, her zaman olduğu gibi Brezilya'yı destekleyeceğim"dedi.

"KANATLARDA BİLE OYNAYABİLİYORUM" Çok yönlülüğü hakkında konuşan Sara, "Antrenörler beni farklı bir pozisyona koyduklarında, olabildiğince çok şey öğrenmeye çalıştım. Sağ bek, sol bek, defansif orta saha, merkez orta saha, 10 numara ve kanat oyuncusu olarak oynadım. Sanırım oynamadığım tek pozisyonlar stoper, forvet ve kaleci. Benim odak noktam her zaman takıma yardımcı olmak oldu. Eğer bir bek olarak tüm maçı savunmam gerekiyorsa, bunu yaparım. Eğer bir orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak tüm maç boyunca hücum etmem gerekiyorsa, bunu da mümkün olan en iyi şekilde yaparım. Hatta bu çok yönlülüğün milli takım için bir avantaj olabileceğini düşünüyorum, çünkü 6, 8, 10 numara ve hatta kanatlarda bile oynayabiliyorum" ifadelerini kullandı. "KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMİ" Kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını söyleyen Brezilyalı orta saha, "Bence en iyi dönemimi yaşıyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden Brezilya milli takımına kadar karşılaştığım rekabet seviyesini göz önünde bulundurursak, şu ana kadarki en iyi performansımı sergilediğimi düşünüyorum. Dünyanın en iyi takımları ve oyuncularıyla karşılaştık. Atlético de Madrid, Liverpool ile oynadık ve hatta milli takım formasıyla Fransa'ya karşı oynama deneyimini de yaşadım." açıklamasında bulundu.

"ASIL HEDEFİM DÜNYA KUPASI" Sözlerine devam eden Sara, "Ama mutluyum, tatmin olmuş değilim. Hala depomda çok fazla yakıt olduğunu ve gelişmek için çok yerim olduğunu hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyorum, ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı da. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum, ama asıl hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak." dedi.

"G.SARAY TARAFTARI MELO'YA AŞIK" Vatandaşı Felipe Melo ile ilgili de açıklamalar yapan Sara, "Felipe Melo ile çok fazla konuşmadım ama şunu söyleyebilirim ki buradaki insanlar onu çok seviyor. O, tutkulu bir oyuncuydu ve taraftarlar da bunu gerçekten benimsedi. Hatta birisi bana Felipe Melo'nun sahada bir taraftar gibi göründüğünü söyledi. Galatasaray taraftarları ona tamamen aşık" diyerek sözlerini tamamladı. BU SEZON SARA 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 42 karşılaşmada 6 gol ve 5 asist kaydetti.

