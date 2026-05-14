Gabriel Sara’dan Galatasaray taraftarına övgü: Bu atmosfer dünyada yok

"HER ŞEY ÇOK BÜYÜLÜYDÜ" Brezilya Milli Takımı ile çıktığı ilk maça değinen Gabriel Sara, "Her şey çok büyülüydü. Çocukluk hayalimdi. Fransa'ya karşı ilk maçımı oynadığımda, kaybettiğimiz için maçtan sonra çok sinirlenmiştim. Ancak daha sonra, otelde, neler olduğunu anlamaya başladım. Sonra fotoğrafları ve videoları görmeye başladım ve "Vay canına, Brezilya milli takımında ilk maçımı oynadım" diye düşündüm. Hayal ettiğinizden çok daha iyi. Milli takıma çağrılma ritüeli en gergin anlardan biriydi. Oradaki insanları memnun etmek zor, ama aynı zamanda çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı. "KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORUM" Kaybetmekten nefret ettiğini söyleyen Sara, "Maçlardan sonra, özellikle kaybettiğimde, çok içime kapanıyorum. Kaybetmekten her şeyden çok nefret ediyorum. Fransa maçında, sadece 10 dakika oynamış olmama rağmen, daha iyi nasıl yardımcı olabileceğim konusunda düşünmeye başlamıştım bile. Teknik direktör maçtan sonra benimle konuştu ve oyuna nasıl girdiğimi beğendi. Yenilgiye rağmen, takım soğukkanlılığını korudu. Birçok oyuncumuz eksikti, Fransa ise neredeyse tam kadroyla sahaya çıktı ve birçok kişi Fransa'nın Brezilya'yı ezici bir şekilde yeneceğini söyledi, ancak bu gerçekleşmedi. Bir sonraki maçta, Hırvatistan'a karşı, takım çok daha iyiydi. Takım çok odaklanmış ve her zaman kazanma hedefine yoğunlaşmış durumda." dedi.