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Dünya Stoltenberg'den ABD'ye ilginç çağrı: Çin ile daha kolay baş edebilmek için...
Dünya

Stoltenberg'den ABD'ye ilginç çağrı: Çin ile daha kolay baş edebilmek için...

Yeniakit Publisher
2023-09-21 19:14:00 -
Stoltenberg'den ABD'ye ilginç çağrı: Çin ile daha kolay baş edebilmek için...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Çin ile daha kolay baş edebilmek için Ukrayna'nın savaşı kazanmasını garantilemesi gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) düzenlediği panele katıldı.

Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinin küresel tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Stoltenberg, bu nedenle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülkelerle ortaklıklar kurduğunu ancak bunun İttifak'ın buralara genişleyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO, bölgesel bir ittifak olarak kalacak. Bu, NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa ittifakı olarak kalacağı anlamına geliyor. Eğer bir genişleme olacaksa bu Avrupa ülkeleriyle olacak. NATO küresel kolektif savunma örgütü olmayacak." dedi.

Ukrayna'daki savaşın müttefiklere yönelttiği tehditle ilgili Stoltenberg, "Eğer ABD, Çin ile ilgili endişe duyuyorsa, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmayacağını garantilemeli." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşı kazanması halinde NATO'nun Avrupa'nın ikinci büyük ordusuna sahip olacağını, Avrupa ülkelerinin son dönemde artırdığı savunma harcamalarıyla birlikte bakıldığında Çin ile ilgili daha az endişe duyulması gereken bir durumun ortaya çıkacağını anlattı.
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NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın kazanmasını garanti altına almasının ABD'nin çıkarına olduğunu, bunun Çin ile baş etmesini kolaylaştıracağını vurguladı.

Kaynak: AA

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