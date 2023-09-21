Stoltenberg'den ABD'ye ilginç çağrı: Çin ile daha kolay baş edebilmek için...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Çin ile daha kolay baş edebilmek için Ukrayna'nın savaşı kazanmasını garantilemesi gerektiğini ifade etti.
Stoltenberg, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) düzenlediği panele katıldı.
Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinin küresel tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Stoltenberg, bu nedenle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülkelerle ortaklıklar kurduğunu ancak bunun İttifak'ın buralara genişleyeceği anlamına gelmediğini söyledi.
Stoltenberg, "NATO, bölgesel bir ittifak olarak kalacak. Bu, NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa ittifakı olarak kalacağı anlamına geliyor. Eğer bir genişleme olacaksa bu Avrupa ülkeleriyle olacak. NATO küresel kolektif savunma örgütü olmayacak." dedi.
Ukrayna'daki savaşın müttefiklere yönelttiği tehditle ilgili Stoltenberg, "Eğer ABD, Çin ile ilgili endişe duyuyorsa, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmayacağını garantilemeli." dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşı kazanması halinde NATO'nun Avrupa'nın ikinci büyük ordusuna sahip olacağını, Avrupa ülkelerinin son dönemde artırdığı savunma harcamalarıyla birlikte bakıldığında Çin ile ilgili daha az endişe duyulması gereken bir durumun ortaya çıkacağını anlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın kazanmasını garanti altına almasının ABD'nin çıkarına olduğunu, bunun Çin ile baş etmesini kolaylaştıracağını vurguladı.
Kaynak: AA
Dünya
Zelenski'ye yakın Oligark ünlü milyarder gözaltında! Flaş detay: NATO silahını... İtiraf etmesine ramak kaldı
Gündem
Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı
Dünya
Rusya için iddia edilmişti: NATO Genel Sekreteri durumu söyledi ama acı gerçeği duyan Rus yetkililer inanamadı!