Stokçuları korkulu günler bekliyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Malları piyasaya sürmeyen fırsatçılar aynı zamanda üreticiden ucuz ürün topluyor. Kaybeden yine üretici ve tüketici olurken aradaki taşeronlar paralarına para katıyor.

Devlet tüketicisini korur

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Yunus Kılıç, şunları dile getirdi: “Üretimden kaynaklanan herhangi bir problem olmuş olsa herkes etkilenecek. Ama şu anda insanımıza yetebilecek kadar her alanda gıdaya ulaşımda bir problem yok. Her ülke kendi içerisinde hangi ürünlerin ne kadar üretildiğine, ne kadar ithal edildiğine, ihraç edildiğine gün be gün takip ediliyor. Cumhurbaşkanımızın da elinde bu bilgiler olduğu için ülkemizde gıdaya ulaşmakla bir problem olmadığını biliyor. Problem kötü niyetlilerin karaborsacılık yapması. Devlet buna müsaade etmez, ticarette de suçtur. Erdoğan da caydırıcı çalışma yapın talimatı verdi. Özellikle ithal ettiğimiz ürünlerde hem dolardan hem tedbir hem de iştah zammını koyuyorlar. Böylece anormal fahiş fiyatlar ortaya çıkıyor. Devlet güçlüdür. Gerektiğinde görünür. Üreticisini de tüketicisini de korur.”

Bu bir spekülatif oyun

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şunları söyledi: “Stocukçuluk o malın piyasalardaki arzını gizlemektir. Arz gizlendiği zamanda gelen talebi karşılayamaz. Fiyatların yükselmesine sebep olur. Bunu yaparak da spekülatif bir oyun meydana getiriyorlar. Özellikle bu son süreçte buğday da çok ciddi stokların yapıldığı bilgilerin alıyoruz. Yasal düzenleme vardır. Ama bu yasal düzenleme yeterli değil. Bu konuda biz bir çalışma içerisine girdik. Yasal cezaların ağırlaştırılması ve ağır para cezalarının getirilmesi noktasında. Özellikle caydırıcı olması açısından da stoklanan gıda ürünleri başta olmak üzere diğer malların tamamına el konulmasına kadar bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”