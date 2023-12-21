Stoilov yönetimindeki Göztepe, 4’te 4 yaptı
Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 4 lig maçında 4 galibiyet elde etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de Teknik Direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, ligde gösterdiği performansla yüzleri güldürdü. Bulgar çalıştırıcı, yönetiminde 4 müsabakaya çıkan Göztepe; Tuzlaspor (2-0), Giresunspor (3-0), Gençlerbirliği (3-0) ve lider Eyüpspor’u (5-1) mağlup etmeyi başardı. Bu süreçte 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Puanını 32’ye çıkarıp 3. sıraya yerleşen İzmir ekibi, lider Eyüpspor’la arasındaki puan farkını 7'ye indirirken, 2. sıradaki Kocaelispor’un da 1 puan gerisindeki yerini aldı.
Devrenin son maçında Bodrumspor’a konuk olacak Göztepe, rakibini yenerek lig arasına kayıpsız girmek istiyor. Hafta sonu oynanacak maçta Kocaelispor’un Sakaryaspor'a puan kaybetmesi halinde ise Göztepe, devreyi ilk 2 sıra içinde tamamlamış olacak.