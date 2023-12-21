  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bildiklerinizi ve gördüklerinizi unutun! MTA en riskli bölgeleri duyurdu! Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi!

Bakan Tekin’i hedef aldılar! Fosiller de yeniden sahneye çıktı

BAE, Türkiye'deki yeraltı zenginliğine gözünü dikti! Her yerden fışkıran rezerv için harekete geçtiler

5’li çetenin dindarlara kini dipdiri! TÜSİAD haddini bil

Mikser Ekrem İP’i karıştırıyor

İyi Parti'li Oktay Vural İmamoğlu’nu perişan etti! Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz

Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!

Cübbeli Ahmet Hoca kendisine yönelik suikast iddialarıyla ilgili kit’e konuştu: FETÖ hücreleri hâlâ aktif

Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

Nasıl esir alındılarsa… Niye susuyorsunuz “dindar düşmanları”nın işbirlikçileri!
Spor Stoilov yönetimindeki Göztepe, 4’te 4 yaptı
Spor

Stoilov yönetimindeki Göztepe, 4’te 4 yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 13:52:00 -
Stoilov yönetimindeki Göztepe, 4’te 4 yaptı

Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 4 lig maçında 4 galibiyet elde etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de Teknik Direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, ligde gösterdiği performansla yüzleri güldürdü. Bulgar çalıştırıcı, yönetiminde 4 müsabakaya çıkan Göztepe; Tuzlaspor (2-0), Giresunspor (3-0), Gençlerbirliği (3-0) ve lider Eyüpspor’u (5-1) mağlup etmeyi başardı. Bu süreçte 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Puanını 32’ye çıkarıp 3. sıraya yerleşen İzmir ekibi, lider Eyüpspor’la arasındaki puan farkını 7'ye indirirken, 2. sıradaki Kocaelispor’un da 1 puan gerisindeki yerini aldı.

Devrenin son maçında Bodrumspor’a konuk olacak Göztepe, rakibini yenerek lig arasına kayıpsız girmek istiyor. Hafta sonu oynanacak maçta Kocaelispor’un Sakaryaspor'a puan kaybetmesi halinde ise Göztepe, devreyi ilk 2 sıra içinde tamamlamış olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23