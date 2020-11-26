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Ekonomi STM Thinktech’dan ilk kitap
Ekonomi

STM Thinktech’dan ilk kitap

Bugüne kadar savunma ve güvenlik temalı olarak düzenlediği 5 panel ve 11 odak grup toplantısının çıktılarını basılı ve elektronik ortamda raporlayan STM, bu kez söz konusu toplantılara katılan alanının önde gelen uzman ve akademisyenlerinin görüşlerinden seçtiği kritik başlıkları, Türkiye’nin Bütünsel Güvenlik Yaklaşımı kitabında bir araya getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:49:00 -
STM Thinktech’dan ilk kitap

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirket olarak sahip oldukları entelektüel bilgi birikimi ve tecrübenin, STM ThinkTech tarafından, yarının ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden işlediğini kaydetti.Güleryüz, STM ThinkTech çatısı altında, savunma, güvenlik, mühendislik ve teknoloji alanlarına yönelik araştırmalar yapıldığını, stratejik analizler gerçekleştirildiğini ve sürdürülebilir çözümler üretildiğini belirtti.

Güleryüz, şunları kaydetti: “Ele aldığı konular, yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği çözümlerle STM ThinkTech, hem ülkemiz hem bölgemiz hem de küresel ölçekte dünya için önemli bir teknolojik düşünce kuruluşu olma yolunda hızla ilerliyor. Bugüne dek yayınladığı rapor ve blog yazılarıyla, siber tehditten kuantum saldırılara kadar pek çok konuyu ele alan merkezimizin, bu kez yaptığı odak grup toplantılarında ortaya çıkan uzman görüşlerini bir kitapta toplamasını, bu alanda bir hafıza oluşturmak adına çok önemli buluyorum. Ayrıca bu eserimiz, birbirini etkileyen farklı güvenlik ve savunma faktörlerinden değişen küresel aktörlere kadar, dünyada son dönemde yaşanan hızlı dönüşümde, Türkiye’nin ulusal savunmasını bütüncül bir bakış açısıyla ele almasıyla, ülkemizin yarını için oluşturulacak yol haritalarına kaynak oluşturma potansiyeli açısından da önemli.”

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