STK’lardan Sabah Namazına Davet...

Türkiye’nin 81 ilinde ve yüzün üzerinde ilçesinde belirlenen camilerde milyonlarca Müslüman kardeşimiz ve çocuklarımızla birlikte omuz omuza saf tutacağız.

Avrupa’da Kuran’a yapılan saldırıların arttığı bir dönemde, Kuran’ın sahibine, el açacağız. Başta 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımız için, terör sebebiyle şehit olan asker ve polisimiz için, milletimizin birlik ve beraberliği, dirlik ve düzeni için, ümmet coğrafyasında ve bütün dünyada yaşayan mağdur ve mazlumlar için, geleceğimizin ümidi olan genç kardeşlerimizin başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için dua edeceğiz.

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen programa; Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı, Ensar Vakfı, ESAM, FEDAV, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Medeniyet Derneği, Mehir Vakfı, MTTB, MÜSİAD, Sadakataşı, Safa Vakfı, Sağlık ve Medeniyet Derneği, TGSP, UDEF, VEFADER, Yavuz Selim Vakfı, Yeni Dünya Vakfı destek veriyor.



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