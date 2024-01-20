STK'lardan çağrı! Gazze’yi unutturmayalım

Soykırımcı İsrail’in geçtiğimiz hafta Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmasına başlandıktan sonra karanlık eller İsrail’in üzerindeki baskıyı dağıtmak üzere harekete geçti. İran’da gerçekleşen canlı bomba eylemleri, İran-Hizbullah çevresindeki önemli isimlere düzenlenen suikastlar, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e düzenlediği bombardıman ve İran’ın füzeli saldırıları bölgeyi kaosun içine sürükledi. Önce Suriye ve Irak’a füzeli saldırı düzenleyen İran, ardından durduk yere Pakistan’a da füze saldırısı gerçekleştirince Pakistan da İran’a füze saldırısı yaptı. Türk birliklerine PKK saldırılarıyla birlikte düşünüldüğünde, bölgede tırmanan gerilimin arkasında İsrail’in üzerindeki baskıyı azaltma hesaplarının yattığı anlaşılıyor.

Uyursak ölürüz!

Konuyu Akit’e değerlendiren Yedihilal Derneği Ankara İl Başkanı Avukat Serkan Güçlü, şunları dile getirdi: “Ruslar Afganistan’a 1979 yılında saldırdılar. Ne tesadüftür ki İran-Irak savaşı da hemen 1980’de başladı. Yine ne tesadüftür ki Rusların Afganistan’dan çıktığı 1988-89 yıllarında da İran-Irak savaşı sona erdi. Şimdi, İsrail Gazze’ye saldırdı. İsrail savaş bataklığından çıkamıyor. Tüm dünya ayakta. Birden bakıyoruz ki, İran ile Pakistan arasında bir çatışma çıkıyor. Ne tesadüf değil mi? ABD ve yandaşları Yemen’e saldırıyor. Tıpkı, Türkiye’deki Gazze gündeminin değiştirilmesi için yapılan terör saldırıları gibi. Plan belli: ‘Gazze gündemden düşmeli, unutulmalı, İnsanlar katliama alışmalı…’ İşte bu yüzden hepimiz uyanık olmalıyız. Uyumamalıyız. Tıpkı donma uykusu gibi. Uyursak ölürüz.”

Halkımız duyarlı olmalı

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman da, şunları söyledi: “Soykırım devam ediyor ama Türkiye’nin gündeminden düşmeye başladı maalesef. Ankara Filistin Dayanışma Platformu bileşeni olarak bu gündemin unutturulmaması için İsrail’in soykırımı ortadan kalkıncaya kadar çeşitli vesilelerle eylemler, etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. BM, Refah sınır kapısının açılması konusunda inisiyatif alsın. Halkımızın soykırıma karşı tepkilerini azaltmadan sürdürmesi, Siyonist oyunlarla ortaya konulan hain planların hedefine varamaması için her zamankinden daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir.”

Askerlerimize saldıran aynı odak

Ankara ÖNDER Dış İlişkiler Başkanı İsmail Mansur Özdemir ise, şunları kaydetti: “7 Ekim sonrası İsrail’in bütün enstrümanları ile çöktüğü bir süreç oldu. Pakistan ve İran arasında ortaya çıkan gerilim de tam olarak İsrail’in ekmeğine yağ sürmek anlamına gelecek bir iş olmuştur. Bu süreçte Türkiye’nin iki ülke arasında arabuluculuk yapması ve İstanbul’da gerçekleşecek buluşma ile ortak bir İstanbul Gazze Deklarasyonu büyük bir anlam ifade edecektir. Unutulmaması gereken en büyük gerçeğimiz Gazze’ye de Kuzey Irak’taki askeri birliklerimize saldıran aynı odak olduğu. Ümmeti İsrail’in kuyruğunu tutmuştur ve bırakmamalıdır, bu rejim yıkılmadıkça bize huzur yoktur!”