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STK temsilcileri seçimlerde kimi destekleyeceklerini açıkladılar: Biz de Erdoğan’ın yanındayız

Yeni Türkiye’nin en kritik virajını oluşturan 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala Cumhur İttifakı’na destek açıklamaları peşi sıra geliyor. Seriyye Vakfı Genel Başkanı Servet Turgut, “Erdoğan’ı CHP karşısında güçsüz duruma düşürmeyelim” derken, Alevi sivil toplum kuruluşları da Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini açıkladılar.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:15
STK temsilcileri seçimlerde kimi destekleyeceklerini açıkladılar: Biz de Erdoğan’ın yanındayız

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Seriyye Vakfı Genel Merkezi de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini açıkladı. Seriyye Vakfı Genel Başkanı Servet Turgut tarafından yapılan açıklamada, CHP’nin karşısında duracakları net şekilde vurgulandı. CHP’nin ruh kökümüze düşman olduğunu belirten Turgut, “CHP, bin yıllık tarih bakiyemizin ciğerinde peyda olmuş hıyanet urudur. CHP, Allah ve Resulü’ne düşmanlık demektir. CHP, ezandan tiksinmek demektir. CHP, başörtüsü görünce ekşiyen yüz, fırsat bulursa onu parçalamak için işleyecek pençedir. CHP, çıplaklık, ayyaşlık, berduşluk demektir. CHP, milletin ruh köklerini, bu topraklardan ayrık otu gibi sökmek için Batının içimize uzanmış montaj koludur. CHP, İslam düşmanı Batının, bize nezaret etsin diye başımıza diktiği küfür zabitidir. ‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış’ demek hakkımız baki kalmak kaydıyla bütün Anadolu’yu biz bu manada, mücadelenin seçim ayağında CHP’nin karşısında durmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ı yalnız bırakmayalım

Müslüman Anadolu milletinin CHP’nin durduğu yerde durmaması gerektiğini kaydeden Turgut, “Sadece seçimler bağlamında değil, her işte biz CHP’nin durduğu yerde asla durmayacak, CHP’ye destek olucu her işte küfür tescili göreceğiz. AK Parti, attığı her türlü yanlış adımda eleştirilmeli ama bu eleştirilerden sadır olacak yaraları da CHP’nin yalamasına asla müsaade etmemeli… Zira bir Müslümanı eleştirmek, gene başka bir Müslümanın hakkıdır” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan’ın CHP karşısında güçsüz düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Turgut, “Vatan davulunun bir an için CHP’nin eline geçeceği bir vasat, bir yam yam kabilesi gibi onun bu davulu tam tam gibi öttürme ve millete ait değerlerin defi için icray-ı hükümet eyleme imkânına erdirecektir. Bundan Allah’a sığınalım ve Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP karşısında güçsüz düşürmeyelim” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:15
  1. İstanbul
  2. Seriyye Vakfı Genel Merkezi
  3. 31 Mart Yerel Seçimleri
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. Cumhur İttifakı
  7. Seriyye Vakfı Genel Başkanı Servet Turgut
  8. CHP
  9. Anadolu
  10. İslam
  11. Müslüman Anadolu milleti
  12. Başkan Erdoğan
  13. Recep Tayyip Erdoğan
  14. icray-ı hükümet
  15. Allah ve Resulü

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