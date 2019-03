STK temsilcileri seçimlerde kimi destekleyeceklerini açıkladılar: Biz de Erdoğan’ın yanındayız

Hakkı Bilir İstanbul

Seriyye Vakfı Genel Merkezi de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini açıkladı. Seriyye Vakfı Genel Başkanı Servet Turgut tarafından yapılan açıklamada, CHP’nin karşısında duracakları net şekilde vurgulandı. CHP’nin ruh kökümüze düşman olduğunu belirten Turgut, “CHP, bin yıllık tarih bakiyemizin ciğerinde peyda olmuş hıyanet urudur. CHP, Allah ve Resulü’ne düşmanlık demektir. CHP, ezandan tiksinmek demektir. CHP, başörtüsü görünce ekşiyen yüz, fırsat bulursa onu parçalamak için işleyecek pençedir. CHP, çıplaklık, ayyaşlık, berduşluk demektir. CHP, milletin ruh köklerini, bu topraklardan ayrık otu gibi sökmek için Batının içimize uzanmış montaj koludur. CHP, İslam düşmanı Batının, bize nezaret etsin diye başımıza diktiği küfür zabitidir. ‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış’ demek hakkımız baki kalmak kaydıyla bütün Anadolu’yu biz bu manada, mücadelenin seçim ayağında CHP’nin karşısında durmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ı yalnız bırakmayalım

Müslüman Anadolu milletinin CHP’nin durduğu yerde durmaması gerektiğini kaydeden Turgut, “Sadece seçimler bağlamında değil, her işte biz CHP’nin durduğu yerde asla durmayacak, CHP’ye destek olucu her işte küfür tescili göreceğiz. AK Parti, attığı her türlü yanlış adımda eleştirilmeli ama bu eleştirilerden sadır olacak yaraları da CHP’nin yalamasına asla müsaade etmemeli… Zira bir Müslümanı eleştirmek, gene başka bir Müslümanın hakkıdır” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan’ın CHP karşısında güçsüz düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Turgut, “Vatan davulunun bir an için CHP’nin eline geçeceği bir vasat, bir yam yam kabilesi gibi onun bu davulu tam tam gibi öttürme ve millete ait değerlerin defi için icray-ı hükümet eyleme imkânına erdirecektir. Bundan Allah’a sığınalım ve Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP karşısında güçsüz düşürmeyelim” şeklinde konuştu.