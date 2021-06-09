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Biyografi Steven kimdir? Steven nereli? Steven kaç yaşında?
Biyografi

Steven kimdir? Steven nereli? Steven kaç yaşında?

Steven sosyal medyada gündem olmasından sonra Steven kim olduğu sorgulanıyor. 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun olan Steven Salam kimdir? Steven aslen rereli? Steven Salam kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 08:43:00 - 2021-06-09 08:44:24
Steven kimdir? Steven nereli? Steven kaç yaşında?

Steven Salam kimdir? Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Steven Salam geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığı biliniyor.

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