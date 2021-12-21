Sterlin ne kadar? Sterlin düştü mü? Dolar düşerse sterin düşer mi? Sterlin anlık fiyatı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz ve altında düşüşün devam edeceğinin sinyalini vermişti. Öngörüsü çıkan İslam Memiş, dolar yerine sterline işaret etti. Memiş, “Sterlin, 2022’de $ sağlam tokatlar. Dolar yerine Sterlin alın dedi. Doların tepe taklak olması sonrası Sterlin fiyatı ne kadar oldu, sterlin ne kadar? Sterlin düştü mü? Dolar düşerse sterin düşer mi? Sterlin bugün ne kadar? soruları da sorulmaya başlandı. Sterlin anlık fiyatı.