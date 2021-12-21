Sterlin ne kadar? Sterlin düştü mü? Dolar düşerse sterin düşer mi? Sterlin anlık fiyatı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz ve altında düşüşün devam edeceğinin sinyalini vermişti. Öngörüsü çıkan İslam Memiş, dolar yerine sterline işaret etti. Memiş, “Sterlin, 2022’de $ sağlam tokatlar. Dolar yerine Sterlin alın dedi. Doların tepe taklak olması sonrası Sterlin fiyatı ne kadar oldu, sterlin ne kadar? Sterlin düştü mü? Dolar düşerse sterin düşer mi? Sterlin bugün ne kadar? soruları da sorulmaya başlandı. Sterlin anlık fiyatı.
Anlık sterlin fiyatı dolar kurunun düşmesi sonrası bir hayli merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sonrası döviz kuru adeta tepe taklak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı öncesi 18,35 ile rekor kıran doların havası Erdoğan’ın konuşmaya başlayana kadar sürdü. Dolar kuru saatler içinde 5 TL düştü. Dolar şu sıralar 12? 13 TL seviyelerinde gidip geliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş döviz kurunun düşmesi sonrası yatırımcının ilgisini çeken bir açıklamada buludu. İslam Memiş, "Eğer ısrar ile kağıt paraya yatırım yapacak olan varsa (ki erken) İngiliz Sterlini’ne (GBP) derim. Sterlin, 2022’de $ sağlam tokatlar. Sterlin, Sterlin, Sterlin…" açıklamasını yaparak Sterlin'e dikkat çekti. Memiş, dolar yerine Sterlin alın dedi.
Sterlin ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 16,8637 TL,
Sterlin satış fiyatı 17,4188 TL