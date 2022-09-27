Sterlin düştükçe düşüyor! Resmen dibi gördü

İngiltere’de göreve yeni gelen hükümetin art arda açıkladığı ekonomik paketlerin yatırımcılara güven vermemesi sonucu sterlin tarihsel düşük seviyelere indi. Dolar karşısında tüm zamanların dip noktasına gerileyen sterlin, küresel finans piyasalarını da kasıp kavurdu.

İngiliz sterlini, dolar karşısında 1.035’e kadar düştü. Dolar endeksi zirveye çıkarken üç büyük ABD hisse senedi endeksi düştü, Dow Jones endüstriyel ortalaması yüzde 1'den fazla kaybetti ve yeni bir ayı piyasasına girdi. Bu yıl Dow Jones şimdiye kadar, değerinin yüzde 20'sinden fazlasını kaybetti.

Finansal ortamdaki karışıklık, yatırımcıların enflasyonun daha da kötüleşeceği korkusuyla tetiklendi. İngiltere Başbakanı Liz Truss'un vergi indirimleri için hükümet borçlanmasını artırmayı önermişti. Geçen hafta açıklanan İngiltere büyüme planına piyasa tepkileri sarsıcı oldu.

Perşembe gününden bu yana, İngiliz hükümetinin beş yıllık tahvilinin getirisi veya faiz oranı, tahvil piyasası standartlarına göre kritik şekilde tam yüzde bir oranında arttı.