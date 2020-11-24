  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Step İstanbul sona erdi
Aktüel

Step İstanbul sona erdi

Step İstanbul, sanata ilk adım coşkusuyla, bu yıl Taksim 360 ve Step Online ile ikinci kez sanatseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:32:10 -
Step İstanbul sona erdi

İSTANBUL (AA) - "Herkes İçin Ulaşılabilir Sanat" fikriyle yola çıkan ve bu yıl ikinci kez 16-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Step İstanbul ve Step Online, yedi günde 7 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Tarlabaşı Taksim 360 Projesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte 24 galeri, 5 inisiyatif ve 273 sanatçının 852 eserle yer aldı.

- Eserlerin yüzde 36'sı satıldı

Ziyaretçilerine 500 bin TL ile 20 bin TL arasındaki eserleri inceleme fırsatı sunan etkinlikte sergilenen eserlerin yüzde 36'sı alıcısını buldu.

Step İstanbul'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, "Bu yıl daha önce deneyimlemediğimiz şartlar altında etkinliğimizi gerçekleştirdik. Başarılı bir organizasyonla ve titizlikle uygulanan kurallarla 1 haftayı tamamladık. Katılımcı galerilerimiz, sanatçılarımız; etkinliğe gelen sanatseverler, izleyiciler alandan memnun ayrıldılar. Satışlarla da bu memnuniyeti perçinlediğimizi düşünüyorum. Step İstanbul'da adeta paslarını atan galeriler, sanatçılar, koleksiyoncular ve tüm sanat dünyası 14 ile 20 Aralık tarihleri arasında yer alacak Contemporary Istanbul'a hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

TomTom Kırmızı binasında yer alan sanat insiyatifleri ve STEP Online, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!
Siyaset

AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda Başkan Mansur Yavaş'ın bir yıllık bütçe performansını değerlendiren AK Parti Grup Başkanve..
Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...
Ekonomi

Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine artık gitme zorunlulu..
Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?
Dünya

Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?

ABD Dışişleri Bakanı kim? ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazandı, Trum..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay