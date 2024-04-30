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Gündem Steinmeier’den Türk ney sanatçısına kıyak
Gündem

Steinmeier’den Türk ney sanatçısına kıyak

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:57:00 - 2024-04-30 12:00:44
Steinmeier’den Türk ney sanatçısına kıyak

Tarabya'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e ney çalan Burcu Karadağ'a vize verildi.

Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Tarabya’da verdiği davette sahne alan ney sanatçısı Burcu Karadağ, o gece Steinmeier’e Türk sanatçı ve işinsanlarını yaşadığı vize sorunundan da bahsetmişti.

Karadağ’ın pasaportu dün geldi.

Almanya neyzen Karadağ’a 2 yıllık vize verdi.

O akşam yaşananları Hürriyet'e anlatan Karadağ, "O akşam kimi bulduysam, tabiri caizse gerçekten tam bir panter edasıyla hepsinin yakasına yapıştım. Kolay da olmadı. Hepsinin korumaları var. Önce korumalara anlattım derdimi. O badireyi atlattık, sonra hepsine derdimi anlattım. Almanca da bilmiyorum. İngilizce anlattım derdimi. Ne kadar üst düzey Alman yetkili varsa, konsolos, fahri konsolos, vize görevlileri hepsiyle konuştum. ‘İsyan ediyoruz artık’ dedim." dedi.

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