Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi, nasıl yapılır? Steak and kidney pie nedir, anlamı ne demek?

Steak and kidney pie nedir, anlamı ne demek? Hangi ülkeye ait?

Steak and kidney pie yani biftekli, böbrekli pay anlamına gelen yemek İngiliz mutfağına aittir.

Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifini denemek isteyenler için steak amd kidney pie tarifinin malzeme listesini ve Kidney pie tarifini püf noktalarıyla yapılışını haberimizde bulabilirsiniz. İngiliz mutfağının meşhur yemeklerinden biri olan biftekli böbrekli pay yani steak and kidney pie tarifini sizlerin huzurlarına sunuyoruz.

STEAK AND KİDNEY PİE NASIL YAPILIR? TARİFİ

Steak and kidney pie tarifi malzemeler;

Hamur için:

500 gram un

250 gram margarin

Tuz, kırmızıbiber

2 kahve fincanı rendelenmiş

kaşar peyniri

4 adet yumurtanın sarısı, su

İç malzemesi:

550 gram kontrfile et

175 gram dana böbrek

Yarım kahve fincanı un, tuz ve karabiber karışımı

Yarım kahve fincanı tereyağı

Bir dilim soğan

1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıcak et suyu, tuz, karabiber

Setak and kidney pie tarifi nasıl yapılır? Yapılışı

İç malzemesi için, eti küçük küpler şeklinde kesin. Böbreğin dış zarını temizledikten sonra etin büyüklüğünde kesin.

Un, tuz ve karabiber karışımıyla birlikte harmanlayın. Ardından eti ilave edin. Yarım kahve fincanı tereyağını eritip, et ve böbreği bıraktıkları suyu çekene dek soteleyin.

Bıraktıkları suyu çekmeden önce dilim soğanı ilave edin. 4 dakika daha pişirin. Sıcak et suyunu, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 25 dakika pişirin.

Piştikten sonra iç malzemesini ezin. Bu arada hamur malzemelerini yoğurun. Hamuru biri daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın.

Büyük olan parçayı tepsinin kenar kısımlarını da kapatacak şekilde açıp, hafifçe yağlanmış tepsiye yerleştirin. Kenar kısımlarını düzeltin. Üzerine etli harcı yayın. Tepsinin büyüklüğünde açılmış parçayı ise etli harcın üzerine kapatın.

Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 40 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

NOT: İngiliz yazar J. K. Rowling'in aynı isimli romanlarından uyarlanan film serisi "Harry Potter" başrol karakterlerinden Harry'in yemeği çok sevdiği steak and kidney pie ani böbrekli börek, küp doğranmış biftek soğan, karabiber ve gravy ya da Worchestershire sosundan oluşan dolgu malzemesinin yavaşça pişirildikten sonra hem tatlı hem tuzlu paylar için kullanılabilen tart hamuruyla birleşmesi ve fırınlanması ile ortaya çıkan bu yemeğin benzer malzemelerle fakat puding olarak yapılıyor.