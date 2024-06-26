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Gündem

Starbucks ve Burger King protestosundan kaos çıkramak istediler! HÜDA PAR'dan açıklama yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 21:39:00 - 2024-06-26 21:52:08
Starbucks ve Burger King protestosundan kaos çıkramak istediler! HÜDA PAR'dan açıklama yapıldı

İsrail'in katliamlarını protesto etmek amacıyla Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Burger King ve Kayapınar ilçesindeki Starbucks’ta eylem yapılmasından rahatsız olan kimi çevreler Hür Dava Partisi’ni (HÜDA PAR) hedef aldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Burger King ve Kayapınar ilçesindeki Starbucks’ta bir grup İsrail’i protesto gerekçesiyle eylem düzenledi.

Protesto sonrası bazı gruplar Hüda-Par'ı hedef gösterince partiden açıklama yapıldı.

Olayla ilişkilendirilen Hüda-Par'dan ise, “Partimizin adını bu olaya karıştırmak isteyenler kötü ve art niyetlidir” açıklaması yapıldı.

Çeşitli sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın organlarında işletmelere yapılan saldıyla ilişkilendirilen Hür Dava Partisi’nden (Hüda-Par) açıklama yapıldı. Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece Diyarbakır Starbucks şubesinde yaşanan hadisede HÜDA PAR'ın adını zikredenler ve partimizin adını bu olaya karıştırmak isteyenler kötü ve art niyetlidir. Bu olayla hiçbir ilişkimiz yoktur."
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