Star TV'den sapkınlığa tam gaz devam! Bu ahlaksızlığı kim durduracak?

Star TV'de ekranlara gelen Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde isimli program, toplumu ifsat etmeyi sürdürüyor.

Sapkın ensest ilişkileri aleni bir şekilde ekrana getirmeye devam eden Star TV ve Paköz, tepkilere aldırmadan rezil yayınlarına devam ediyor.

çocukların ekran başında olduğu bir saat diliminde yayınlanan ve reyting uğruna her melanetin çarşaf çarşaf sergilendiği rezil program, sapkın ilişkiler ekranlara getirilerek toplumda geri dönülmez travmalara neden oluyor.

Bu sapkınlığı, halk arasında normalleştirmeye çalışan söz konusu program duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.

RTÜK neden hala harekete geçmiyor?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bu program ve türevlerindeki rezillikler karşısında neden hala harekete geçmediği eleştirilere neden oluyor. RTÜK'ün bir an önce yaptırımlarla bu rezalete son vermesi bekleniyor.