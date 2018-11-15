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STAR Rafineri 2019’da tam kapasite devrede

Kısa bir süre içinde Petkim’e ilk naftanın verileceğini belirten STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Ünitelerimizi kademeli olarak devreye alıyoruz. 2019 yılı itibarıyla da tam kapasiteye ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:38
STAR Rafineri 2019’da tam kapasite devrede

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve Türkiye’de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri’nin açılışının ardından kademeli olarak ünitelerin devreye alındığını belirtti.

İlter, dev projeye yakışan uluslararası bir törenle açılışlarının gerçekleştiğini anımsatarak, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Rafineride üretime çok başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Kısa bir süre içinde Petkim’e ilk naftayı vereceğiz. Ünitelerimizi kademeli olarak devreye alıyoruz. 2019 yılı itibarıyla da tam kapasiteye ulaşacağız. Rafineride 5 milyon ton dizel, 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 1 milyon ton ksilen/reformat, LPG, petrokok, ve kükürt üretimimiz olacak. Ürünlerimizin tamamını Türkiye’nin ithal ettiği ürünler oluşturuyor. Amacımız, ürünlerimizi iç pazara vererek cari açığın azaltılmasına yardımcı olmak ve ekonomiye değer kazandırmak.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:38
  1. STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter
  2. STAR Rafineri
  3. LPG

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